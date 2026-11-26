Lancée pour la première fois sur l'antenne de M6 en 2012, l'émission baptisée Le Meilleur Pâtissier s'est imposée au fil des années comme l'un des rendez-vous incontournables de la chaîne. Depuis sa création, le programme a eu droit à plusieurs incarnations, mais le jury était toujours pour sa part toujours le même. En effet, Cyril Lignac et Mercotte étaient présents ensemble à l'écran dès le premier épisode. Cependant, c'est désormais de l'histoire ancienne. En effet, la célèbre blogueuse a décidé de quitter l'émission à l'issue de la dernière saison en date. "Je pense qu’il faut savoir s’arrêter à temps… vu mon âge avancé, je pense que c’est une question d’éthique. J’ai décidé d’arrêter par décence, on va dire", avait-elle ainsi révélé dans les colonnes de TV Mag. Elle ne sera donc pas présente aux côtés de Cyril Lignac pour le retour du programme le jeudi 26 novembre 2026 en prime time sur M6.

Le célèbre chef cuisinier s'est confié sur la fin de sa collaboration avec Mercotte dans un récent entretien accordé à Paris Match. "J’étais très triste. Ça faisait 15 ans qu’on était ensemble. Avec Mercotte, on se connaissait par cœur. C’est vrai que moi, j’ai été orphelin de Mercotte. Je comprends qu’elle ait voulu arrêter aussi à quatre-vingt ans passés. Cela m’a fait bizarre de faire le Meilleur Pâtissier sans elle et de retrouver un équilibre. Parce que nous, on avait notre équilibre. On prenait nos décisions, on faisait notre travail. Après, nous, on se voit, on s’appelle. C’est comme ma grand-mère", a-t-il notamment déclaré. Même si Cyril Lignac avait précédemment affirmé qu'il quitterait lui aussi Le Meilleur Pâtissier en cas de départ de son acolyte historique, il a finalement changé d'avis.