Mercredi 12 août 2026, la cérémonie des obsèques du DJ français Kavinsky s'est déroulée au sein de l'église Saint-Pierre de Montmartre, située dans le 18e arrondissement de Paris. Vincent Belorgey, de son vrai nom, était venu au monde le 31 juillet 1975 dans le 10e arrondissement de la capitale français. Le musicien était devenu une star internationale grâce à son tube baptisé Nightcall, qui a vu sa popularité grimper en flèche après être devenu la bande-originale du film culte Drive. Un titre dont il avait d'ailleurs révélé une nouvelle version interprétée en duo avec la chanteuse belge Angèle lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Malheureusement, le DJ français a été victime d'un accident vasculaire cérébral trois jours avant de célébrer ses 51 ans.

Pour mémoire, son corps sans vie avait été retrouvé au sein de son domicile situé dans le 18e arrondissement de Paris le mardi 28 juillet 2026. De nombreuses célébrités ont alors pleuré sa mort soudaine, tout comme ses fans. Près de 4 mois après la disparition tragique du musicien, sa famille a pris la parole sur Instagram le mercredi 25 novembre 2025 en publiant un long message. "C'est avec une profonde émotion que nous prenons la main sur cette page, qui est malheureusement silencieuse depuis quatre mois. Nous voulions prendre un moment pour remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont soutenu, de près ou de loin, depuis le 28 juillet", ont premièrement écrit les proches du DJ.