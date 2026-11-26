Après cinq années passées dans le Cantal, Olivier Cloteau tourne une page importante de sa carrière. Le chef quitte les cuisines du Puy Tilleul, restaurant gastronomique situé à Tournemire, au cœur des monts du Cantal et de la vallée de la Doire, quelques mois après avoir décroché une étoile au Guide Michelin. Une consécration qui vient couronner un objectif qu’il s’était fixé en arrivant dans l’établissement. Pour la suite, il a choisi de retrouver ses terres charentaises, aux côtés de son épouse Caroline, cheffe de salle.

Olivier Cloteau était l’un des visages du projet porté par la famille Boyer à la Borie d’Hélipse. A son arrivée, il avait d’abord pris les commandes de la Petite Grange, l’adresse bistronomique du domaine, récompensée d’un Bib Gourmand. Il avait ensuite participé au lancement du Puy Tilleul, ouvert en 2024, avec l’ambition de décrocher une étoile. Un pari finalement réussi au printemps 2026, avec l’accompagnement du chef Xavier Taffart. Désormais, le couple a décidé de rentrer en Charentes. Dans un communiqué transmis par l’établissement, Olivier Cloteau revient sur cette expérience avec émotion : "Nous revenons chez nous avec la sensation d'avoir accompli une mission. Ce saut dans le Cantal était une parenthèse riche de très belles rencontres, de réussites et d'expériences qui nous accompagneront toute notre vie."

Après le départ d'Olivier Cloteau, Jérémy Cornillier prend les commandes du Puy Tilleul

La succession est déjà assurée. Depuis le 1er novembre, Jérémy Cornillier a pris la tête du restaurant. Originaire lui aussi des Charentes, le chef de 28 ans a notamment travaillé au restaurant Les Foudres, à Cognac, étoilé depuis 2021, ainsi qu'à la maison Paul Bocuse, à Collonges-au-Mont-d’Or. Avant de rejoindre Tournemire, il dirigeait les cuisines du restaurant Face à New-York, à Royan. Ce nouveau poste représente pour lui un défi à la hauteur de ses ambitions. "A 28 ans, j'avais envie de relever un nouveau défi, de continuer à progresser et de viser toujours plus haut. Rejoindre une table étoilée, c'est une vraie responsabilité, mais c'est ce qui m'a motivé", confie-t-il dans le même communiqué. La transition a été préparée pendant plusieurs semaines avec Olivier Cloteau et Xavier Taffart. Ce dernier reste auprès de l’établissement en qualité de chef-conseil. En salle, Adrien Failles reprend le poste de responsable tout en conservant ses fonctions de sommelier. Le Puy Tilleul ouvre ainsi un nouveau chapitre, avec une étoile à défendre et une nouvelle équipe aux commandes.