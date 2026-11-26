Leur rencontre remonte à 2024. A l’époque, Tiphaine Auzière est d’abord invitée dans Touche pas à mon poste ! pour présenter son premier roman, Assises, puis pour évoquer l’affaire des viols de Mazan. En octobre de la même année, elle rejoint l’émission de Cyril Hanouna comme chroniqueuse. Chaque semaine, l’avocate spécialisée en droit du travail y propose un billet consacré à l’actualité judiciaire, jusqu’à l’arrêt du programme en mars 2025.

Cette expérience télévisuelle lui permet de nouer des liens avec plusieurs membres de l’équipe, dont Valérie Benaïm. Leur complicité s’est notamment affichée en public. Le 6 mars dernier, Tiphaine Auzière était venue soutenir la chroniqueuse lors de la soirée de lancement de son livre Ils ont disparu…, paru chez Fayard. Quelques mois plus tard, le 11 juin, les deux femmes se retrouvaient à l’Académie française pour assister au Procès de Jacques Vergès : l’acquittement ou l’oubli ? Cette fois, c’est Tiphaine Auzière qui prépare son retour en librairie. Dans une publication Instagram mise en ligne le mercredi 25 novembre, elle a dévoilé le titre de son prochain ouvrage, L’Amour sous contrat, et donné rendez-vous à ses lecteurs pour le 14 février. Elle a également tenu à souligner le rôle de son amie dans cette nouvelle aventure : "Heureuse de cette nouvelle expérience littéraire avec l’excellente Valérie Benaïm."