Après avoir passé le flambeau, Thierry Marx a retrouvé les représentants de l’organisation à Dunkerque, à l’occasion du 74e congrès de l’Umih. Devant quelque 500 élus départementaux, le chef a pris le temps de revenir sur les principales avancées obtenues pendant son mandat. Parmi elles : le maintien de l’exonération des pourboires, des progrès sur l’apprentissage et le logement des saisonniers, mais aussi des absences rémunérées pour les salariés ayant des enfants malades.

Un bilan qu’il n’a toutefois pas voulu présenter comme une réussite sur tous les fronts. "Sur certains dossiers, nous n'avons pas obtenu gain de cause", a-t-il reconnu. Il a notamment cité la loi Ripost, qui durcit les règles en matière de fermetures administratives, la réforme des statuts de l’Umih qui n’a pas été adoptée, ainsi que le dossier des titres-restaurant. Sur ce dernier point, malgré les évolutions récentes, "le compte n'y est pas", comme le rapporte la Gazette France. Le 19 novembre, le Sénat a en effet adopté une proposition de loi visant à pérenniser l’utilisation des titres-restaurant pour les courses alimentaires en supermarché. Le principe d’un double plafond journalier a également été retenu, mais son montant doit encore être fixé par décret. Une avancée jugée insuffisamment encadrée par l’Umih. Face à ces déceptions, Thierry Marx a tenu à rappeler sa position : "Ces dossiers illustrent une fois encore le décalage parfois saisissant entre l'accueil que nous réservent certains responsables politiques et le soutien concret qu'ils sont réellement prêts à nous apporter." Et d’ajouter : "Je n'en tire pas la conclusion qu'il faudrait renoncer au dialogue politique, bien au contraire."

Qui est Franck Chaumès, qui remplace Thierry Marx ?

Mais qui est Franck Chaumès ? Restaurateur bordelais, il est issu d’une famille de professionnels de la restauration depuis quatre générations. Il développe plusieurs établissements depuis 1990, notamment à Bordeaux et sur le bassin d’Arcachon. Engagé au sein de l’Umih depuis plusieurs années, il préside la fédération de Gironde depuis 2021 et la branche nationale restauration depuis 2023. Il connaît donc bien les préoccupations du secteur, qu’il entend désormais défendre à l’échelle nationale

Après Thierry Marx, Franck Chaumès face aux défis du secteur

Désormais, c’est Franck Chaumès qui devra porter la voix des 35 000 adhérents revendiqués par l’organisation. Elu le 13 octobre avec 51 % des voix, face au duo formé par Brice Sannac et Céline Viale, il entend notamment répondre aux difficultés économiques des professionnels. Son défi : préserver l’activité des établissements sans renoncer à des tarifs accessibles pour les clients, dont le pouvoir d’achat est sous pression. "Nos clients font de plus en plus attention à ce qu'ils dépensent. Nous voulons leur offrir de la qualité, du service, de la convivialité. Mais nous devons aussi faire vivre nos entreprises", a-t-il déclaré. Le nouveau président a également insisté sur la nécessité de "garder des prix accessibles et préserver la rentabilité de nos entreprises" et d’"éviter que la convivialité ne devienne un luxe". Le changement de présidence marque donc aussi une évolution de ton au sein du syndicat. "Avec Thierry Marx, on avait la chance d'avoir un président qui a ouvert les portes et avec Franck Chaumès on va avoir un président qui va combattre", a résumé Pierre Nouchi, président de l’Umih Pas-de-Calais. Après quatre années à la tête de l’organisation, Thierry Marx laisse ainsi derrière lui un mandat marqué par des avancées, mais aussi par des combats qui restent à mener.