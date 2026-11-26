Depuis qu'elle a posé ses valises à Bali avec son mari, Stéphane Rodrigues, et leur fils Elon, Jade Leboeuf a découvert certains aspects de la vie sur l'île indonésienne auxquels elle ne s'attendait pas forcément. Si la fille de Frank Leboeuf apprécie le cadre dans lequel elle a la chance de vivre depuis quelques semaines, elle aimerait bien pouvoir profiter de sa nouvelle maison sans avoir à se soucier de ce que font ses voisins. Ces derniers ont en effet pour habitude de brûler leurs déchets à proximité de sa villa. Une pratique que la jeune maman ne supporte plus, d'autant que son petit garçon souffre de problèmes respiratoires.

Ce jeudi 26 novembre 2026, Jade Leboeuf a expliqué à ses abonnés sur Instagram avoir quelque peu perdu patience. “Ce matin, j'ai vrillé et j'ai arrêté d'être gentille”, a-t-elle annoncé en story. Et pour cause… Malgré une première demande adressée à la responsable de sa villa pour que celle-ci contacte les autorités du quartier, la jeune femme a de nouveau été incommodée par les fumées ce matin. “Avec l'asthme d'Elon, ça m'inquiète de le voir respirer ça presque tous les matins. Cette fois, j'ai été plus ferme. Je lui ai envoyé le texte de la réglementation locale et je lui ai dit que si ça continuait, je ferai moi-même un signalement au service de l'environnement de Badung. Et là, en à peine une heure, des agents étaient passés sur place et avaient demandé à la personne qui brûlait ses déchets d'arrêter. Il s'agissait du propriétaire du terrain. Ça me soulage qu'ils soient intervenus aussi vite. Maintenant, j'espère surtout que ça va durer”, a-t-elle expliqué.