Ce jeudi 26 novembre 2026, Olivier Minne fait ses grands débuts aux commandes de la quinzième saison du Meilleur Pâtissier sur M6. À quelques heures du lancement, l'animateur de 59 ans s'est confié au Parisien sur les coulisses très gourmandes de l'émission... et leurs conséquences directes sur sa silhouette.

Un an après avoir quitté France Télévisions et les escaliers de Fort Boyard pour rejoindre les rangs de M6, Olivier Minne relève un tout nouveau défi. Dès 21h10 ce jeudi soir, le présentateur accueille également deux nouveaux visages dans son jury aux côtés de Cyril Lignac : Norbert Tarayre et Roxane Piana. Mais troquer les épreuves physiques du fort contre la tente la plus sucrée de France n'a pas été sans effet sur la balance de l'animateur.

Interrogé par nos confrères du Parisien sur le nombre de kilos pris durant le tournage, Olivier Minne n'a pas caché la vérité : "Aux alentours de huit kilos". S'il avait pourtant commencé sagement, l'animateur a rapidement succombé aux créations des amateurs, largement encouragé par son nouvel acolyte du jury.

J'ai fait une diète de sucre

"Le premier jour, j'ai commencé à prendre un petit bout de la part des jurés. Norbert Tarayre m'a vite préparé systématiquement une assiette", a-t-il raconté avec humour. Contrairement aux professionnels, qui se contentent de picorer, l'ex-visage du service public n'a pas fait semblant : "Le jury goûte les gâteaux avec le bout de la cuillère. Moi, j'ai fini toutes mes parts. À la fin, les candidats me laissaient, en bout de leur plan de travail, des chutes de génoise, des coulis...".

Forcément, après un tel marathon de douceurs, l'animateur n'a pas vraiment eu envie de se mettre derrière les fourneaux. "Je n'ai pas la patience pour ça. Il faut être chimiste dans l'âme. Et je vous avoue qu'après le tournage, j'ai fait une diète de sucre", a-t-il avoué au quotidien.

Bien décidé à ne pas se laisser surprendre de la même manière s'il rempile pour une nouvelle édition du programme, Olivier Minne a déjà son plan d'action tout trouvé : "La prochaine fois, il faut que je m'organise des séances de sport en parallèle". Un équilibre indispensable pour continuer à profiter des gâteaux sans faire exploser le compteur.