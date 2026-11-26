Passer le cap de la cinquantaine s'accompagne souvent de transformations physiques que beaucoup de femmes voient arriver avec appréhension. La ménopause implique en effet des changements hormonaux profonds et des modifications de la composition corporelle qui peuvent conduire à une perte progressive de masse musculaire ainsi qu'à une augmentation de la graisse abdominale. Dans ce contexte, les nutritionnistes soulignent à l'unanimité que consommer suffisamment de protéines devient particulièrement important pour maintenir sa force, préserver l'intégrité de ses tissus et favoriser durablement la satiété. Mais face à la multiplication des conseils contradictoires, de quelle quantité chaque femme a-t-elle réellement besoin au quotidien, et les compléments alimentaires ou les produits industriels enrichis en protéines sont-ils vraiment indispensables ?

Dans un entretien éclairant accordé au journal La Vanguardia, la diététicienne-nutritionniste Carla Romagosa, spécialiste reconnue de la ménopause, de la périménopause et de la santé des femmes, explique justement comment adapter intelligemment son alimentation à cette étape de vie sans jamais tomber dans des restrictions inutiles.

Pourquoi les protéines sont un atout majeur face à la ménopause ?

Pour comprendre l'importance capitale de consommer des protéines, Carla Romagosa rappelle d'abord son rôle central dans l'équilibre global de l'organisme : “Les protéines interviennent dans de nombreuses fonctions corporelles. Elles ont une fonction structurale, [...] elles participent également aux réactions métaboliques, à la production d’hormones et d’anticorps, ainsi qu’à la réparation des tissus. À partir de 30 ou 35 ans, on commence à perdre progressivement de la masse musculaire, et lors de la ménopause, les changements hormonaux peuvent accentuer ce processus. C'est pourquoi il est si important de satisfaire nos besoins nutritionnels”.

Côté repères chiffrés, elle précise que “chez une femme ménopausée, on peut envisager un apport de 1,2 à 1,5 gramme par kilogramme, selon les cas. Si elle pratique un entraînement de musculation, souhaite perdre de la masse grasse ou souffre de sarcopénie, ses besoins peuvent être plus élevés, voire atteindre 2 grammes par kilogramme sous surveillance médicale”. Cela dit, encore faut-il veiller à fractionner intelligemment ces prises alimentaires dès le réveil : “Si une femme ménopausée, par exemple, ne mange qu'un œuf au petit-déjeuner et ne répartit pas correctement son apport en protéines tout au long de la journée, elle aura du mal à satisfaire ses besoins quotidiens”. Mais pas de panique si c'est votre cas car il est très facile de réajuster ses repas.

Aliments bruts, yaourt skyr et idées reçues : comment bien composer son assiette sans se faire piéger ?

Pour parvenir avec plaisir et simplicité à atteindre la dose journalière recommandée de protéines, les options naturelles ne manquent pas : “Les aliments d'origine animale, comme le poisson, les œufs, la viande et les produits laitiers, fournissent généralement des protéines hautement biodisponibles et tous les acides aminés essentiels. Les légumineuses, le soja, le tofu, le tempeh, les noix et les graines sont également de bonnes sources et apportent des fibres et d'autres nutriments. Une alimentation végétarienne bien planifiée peut parfaitement couvrir vos besoins nutritionnels”. Et en ce qui concerne la déferlante de produits estampillés “hyperprotéinés” dans les rayons des supermarchés, Carla Romagosa invite à garder la tête froide : “Un yaourt de type skyr, par exemple, peut être une option pratique pour compléter votre apport. Mais il n'est pas nécessaire d'acheter des produits enrichis si nous couvrons nos besoins avec des aliments courants”.

Enfin, la nutritionniste tord le cou aux réflexes contre-productifs qui sabotent souvent les efforts des femmes concernées : “Consommer trop peu de protéines, les oublier au petit-déjeuner ou croire que la sensation de satiété signifie qu'on a trop mangé, est une erreur. Il est également erroné de penser que les protéines font grossir.” Moralité : nul besoin de se lancer dans un régime restrictif ou dans l’achat de produits spécifiques, il faut simplement étaler sa consommation de protéines sur la journée, en respectant un certain dosage pour ne pas tomber dans un excès inutile au métabolisme.