Mathieu Kassovitz n’a visiblement pas besoin de poser ses valises dans un hôtel cinq étoiles pour passer de bonnes vacances. S’il reconnaît comme beaucoup apprécier le luxe et le confort, le réalisateur de 59 ans ne souhaite pas nécessairement dépenser des sommes astronomiques pour s’offrir quelques semaines de dépaysement. Et lorsqu’il s’agit de profiter de ses enfants, le cinéaste semble même avoir un goût prononcé pour l’aventure.

Ce lundi 23 novembre 2026, au micro du podcast Les Canailles, Mathieu Kassovitz a accepté de répondre aux questions de quatre jeunes intervenants. Au fil de la conversation, l’acteur a été interrogé sur l’argent qu’il avait gagné depuis ses débuts dans le cinéma. Un sujet qu’il a abordé avec la franchise qu’on lui connaît. "Je suis millionnaire dans le sens où j’ai une maison qui coûte plusieurs millions", a d’abord expliqué Mathieu Kassovitz. Cette propriété, située à Vincennes, dans le Val-de-Marne, représente pour lui la concrétisation d’un rêve qu’il nourrissait depuis son enfance. Pour autant, le réalisateur ne semble pas particulièrement attaché aux signes extérieurs de richesse. "C’est ma seule richesse. Je n’ai pas de voiture de riche", a-t-il poursuivi.

Au quotidien, le père de famille préfère mesurer sa situation financière à travers des choses beaucoup plus ordinaires. Il se définit de manière assez drôle comme un "riche Amazon", capable de s’offrir ce qui lui fait envie sans avoir à surveiller systématiquement ses dépenses. Mais c’est aussi en faisant ses courses que Mathieu Kassovitz prend conscience de la chance dont il bénéficie. "Je suis aussi riche supermarché. Je le vois par rapport aux gens, je peux aller au supermarché et prendre ce que je veux, et je peux bouffer ce que je veux le soir. Je sais que ça, c’est riche aujourd’hui", a-t-il souligné. Si sa carrière lui a permis d’accéder à ce confort, Mathieu Kassovitz n’est pas pour autant disposé à dépenser sans compter, même lorsqu’il organise ses vacances.

Mathieu Kassovitz : ces vacances loin du luxe qu’il s’est offertes avec ses enfants

Interrogé sur sa capacité à s’offrir des vacances luxueuses, le réalisateur a été très franc. "J’aime les vacances de riches, mais ça coûte tellement cher !", a-t-il reconnu avec humour. Peu enthousiaste à l’idée de "prendre l’avion avec tout le monde", Mathieu Kassovitz a donc opté pour une tout autre formule durant l’été 2026. Pas question pour autant de renoncer au plaisir de voyager ou de découvrir de nouveaux horizons. Le comédien a simplement privilégié un séjour itinérant avec ses enfants, direction le sud de l’Europe. "Cet été j’ai pris les mômes, j’ai fait 5 000 bornes, on est partis au Portugal", a-t-il raconté au micro des Canailles. Une sacrée distance parcourue pour celui qui est le père de Carmen Kassovitz.

La jeune femme a d’ailleurs choisi de suivre les traces de son célèbre papa en se lançant dans la comédie. Les amateurs de séries ont notamment pu la découvrir dans Campus Drivers, sur Prime Video. Si Mathieu Kassovitz n’a pas détaillé les différentes étapes de leur périple ni les conditions dans lesquelles ils ont séjourné au Portugal, cette confidence donne un aperçu de la manière dont il envisage ses vacances en famille. Cela ne signifie pas pour autant que Mathieu Kassovitz boude les petits plaisirs réservés aux plus fortunés. Toujours aussi taquin, le réalisateur a même livré sa propre recette du bonheur : "D’être dans le confort et d’avoir des amis qui sont dans le luxe, parce que tu peux profiter de leur luxe !"

Fils du réalisateur Peter Kassovitz et de la monteuse Chantal Rémy, Mathieu Kassovitz reconnaît avoir gagné davantage d’argent que ses parents au cours de sa carrière. Il assure néanmoins avoir toujours cherché à conserver "une certaine normalité" dans son existence. "Et tous mes potes sont pauvres", a-t-il conclu avec humour.