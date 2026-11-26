Après plusieurs années passées à se livrer bataille par avocats interposés, Brad Pitt et Angelina Jolie sont enfin parvenus à trouver un terrain d’entente. Si les deux stars hollywoodiennes ont officiellement réglé les modalités de leur divorce en décembre 2024, il leur aura fallu près de deux années supplémentaires pour mettre fin au litige qui les opposait au sujet du château de Miraval. Les parents de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne ont en effet continué de se disputer au sujet de la bâtisse.
C’est en 2008 que les deux acteurs ont fait l’acquisition de ce domaine viticole situé dans le Var, où ils se sont dit “oui” six ans plus tard. Mais au fil des années, ce lieu autrefois cher à leur cœur est devenu une véritable source de tensions. Ce mercredi 25 novembre 2026, nos confrères du média américain The Hollywood Reporter ont annoncé que les deux anciens époux avaient décidé d’abandonner leurs poursuites respectives. “Nous avons trouvé un accord à l’amiable dans l’intérêt de notre famille et ne ferons aucun autre commentaire”, ont fait savoir leurs représentants dans un communiqué. Les conditions de cet accord n’ont toutefois pas été dévoilées.
Brad Pitt poursuit toutefois les démarches judiciaires contre un homme d'affaires russe
Pour rappel, en 2022, Brad Pitt avait décidé d’attaquer son ex-femme en justice après que celle-ci avait cédé ses parts du domaine viticole au milliardaire Yuri Shefler pour 64 millions de dollars. Le comédien assurait alors qu’ils s’étaient entendus pour ne pas vendre leurs parts sans avoir obtenu l’accord de l’autre. De son côté, Angelina Jolie affirmait avoir initialement envisagé de céder ses parts au père de ses enfants. Les négociations auraient échoué en raison d’un accord de confidentialité que Brad Pitt souhaitait lui faire signer afin qu’elle ne puisse pas s’exprimer publiquement sur les violences dont elle disait avoir été victime. C’est finalement dans le cadre de cette bataille judiciaire que l’actrice avait livré sa version des événements survenus à bord d’un jet privé en 2016. Angelina Jolie affirmait que son ex-mari s’en était physiquement pris à elle ainsi qu’à certains de leurs enfants. Brad Pitt avait fermement démenti les propos de son ancienne épouse.
L’enquête menée par le FBI à l’époque n’avait, quant à elle, débouché sur aucune poursuite pénale. Si les deux acteurs ont désormais mis fin au litige qui les opposait au sujet du château de Miraval, Brad Pitt n’a pas pour autant renoncé à récupérer les parts autrefois détenues par Angelina Jolie. L’homme de 62 ans poursuit en effet ses démarches judiciaires contre Yuri Shefler, qu’il accuse d’avoir orchestré cette transaction dans le plus grand secret avec son ex-femme, ainsi que contre sa société Tenute del Mondo. Brad Pitt espère pouvoir racheter les anciennes parts d’Angelina Jolie aux mêmes conditions financières que le milliardaire et obtenir des dommages et intérêts.