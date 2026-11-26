Après plusieurs années passées à se livrer bataille par avocats interposés, Brad Pitt et Angelina Jolie sont enfin parvenus à trouver un terrain d’entente. Si les deux stars hollywoodiennes ont officiellement réglé les modalités de leur divorce en décembre 2024, il leur aura fallu près de deux années supplémentaires pour mettre fin au litige qui les opposait au sujet du château de Miraval. Les parents de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne ont en effet continué de se disputer au sujet de la bâtisse.

C’est en 2008 que les deux acteurs ont fait l’acquisition de ce domaine viticole situé dans le Var, où ils se sont dit “oui” six ans plus tard. Mais au fil des années, ce lieu autrefois cher à leur cœur est devenu une véritable source de tensions. Ce mercredi 25 novembre 2026, nos confrères du média américain The Hollywood Reporter ont annoncé que les deux anciens époux avaient décidé d’abandonner leurs poursuites respectives. “Nous avons trouvé un accord à l’amiable dans l’intérêt de notre famille et ne ferons aucun autre commentaire”, ont fait savoir leurs représentants dans un communiqué. Les conditions de cet accord n’ont toutefois pas été dévoilées.