Ce mercredi 25 novembre 2026, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, de nombreuses personnalités ont pris la parole sur les réseaux sociaux. La princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles a elle aussi tenu à s'exprimer à cette occasion. Si la fille aînée du prince Charles et de la princesse Camilla a pour habitude de partager sur Instagram des photographies de ses voyages ou encore de ses apparitions lors d'événements mondains, c'est une publication bien différente que ses quelque 258 000 abonnés ont pu découvrir. La jeune femme de 23 ans a en effet pris le temps d'écrire à la main une lettre en français à l'intention des femmes victimes de violences.

“À toi qui lis cette lettre. Peut-être qu’aujourd’hui la dernière chose que tu aies envie d’entendre c’est que tout ira bien. Je ne connais ni ton histoire ni les combats que tu mènes loin du regard des autres. Mais je sais que ce que tu vis est difficile.”, a-t-elle commencé. Si Maria Carolina de Bourbon a souhaité témoigner toute son admiration à ces femmes qui doivent parfois puiser dans leurs dernières ressources pour affronter le quotidien, elle a également tenu à sensibiliser son public à la manière dont il convient de recueillir la parole des victimes. “Aucune violence, visible ou invisible, n’est acceptable. Nous avons tous notre rôle à jouer pour qu’elle cesse, à commencer par la façon dont nous accueillons la parole de celles qui se confient à nous”, a insisté la compagne de Jordan Bardella.