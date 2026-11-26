C'est un lien qui ne s'est jamais rompu, même après le départ d'Alain Delon. Adopté en 2014 par le regretté acteur, Loubo était son dernier compagnon à quatre pattes. Resté vivre sur le domaine familial de Douchy après la mort de son maître, le berger malinois est aujourd'hui veillé de près par Anthony Delon. Dans un entretien accordé à Hélène Gateau pour Noé Noé le média, l'aîné de la fratrie a accepté d'évoquer le quotidien et la santé déclinante de l'animal.

À douze ans, Loubo accuse le poids des années et doit désormais composer avec de l'arthrose. "Depuis deux ans, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il souffre un peu", a confié Anthony Delon. Une fragilité qui s'explique aussi par une blessure survenue très tôt dans la vie du chien, que le comédien a tenu à rappeler. Alors qu'il n'était encore qu'un chiot de six mois, Loubo avait été percuté par une voiturette de golf qui lui avait écrasé une patte. Malgré une opération rapide et la pose d'une broche, l'animal a gardé une raideur permanente au niveau de ce membre. "À six mois, il a perdu 20 % de ses capacités", a regretté le père d'Alyson, Liv et Loup.

Je ne suis pas son maître

Si Anthony Delon a retrouvé sa vie parisienne depuis la disparition de sa propre chienne, Blew, il n'en oublie pas pour autant le protégé de son père. Deux fois par semaine, il prend la route direction le Loiret pour s'occuper de Loubo à Douchy, devenu un vrai sanctuaire. Une présence fidèle, mais empreinte de respect vis-à-vis de la place unique qu'occupait Alain Delon : "Je ne suis pas son maître", a-t-il pris soin de nuancer auprès d'Hélène Gateau, soulignant que le berger malinois a gardé son "côté sauvage".

Ce domaine de Douchy reste indissociable de l'histoire du clan Delon et de la passion absolue de l'acteur pour les animaux. C'est d'ailleurs là, dans un caveau entouré de ses fidèles compagnons, qu'Alain Delon repose depuis sa disparition le 18 août 2024, conformément à ses dernières volontés.