Au cours de ses soixante années de carrière, Sylvie Vartan a eu bien des occasions de se réjouir du succès de ses chansons. Mais à 82 ans, l'artiste était loin d'imaginer que l'un de ses anciens titres ferait un jour le bonheur des amateurs de jeux vidéo. Pour élaborer la bande-son du sixième volet de Grand Theft Auto (GTA), commercialisé depuis le jeudi 19 novembre 2026, les créateurs du jeu ont en effet puisé dans le répertoire de la chanteuse française. Et les retombées sont déjà impressionnantes puisque plus de 44 millions d'exemplaires du jeu ont été vendus à travers le monde.

Si Sylvie Vartan a appris la nouvelle par l'intermédiaire des médias, qu'en est-il de son fils, David Hallyday ? Auprès de nos confrères du Parisien, l'ancienne épouse de Johnny Hallyday a expliqué qu'elle n'avait pas encore eu l'occasion d'évoquer le sujet avec lui. “Il est en tournée en ce moment, je le laisse tranquille. Mais j’imagine qu’il est au courant”, a-t-elle confié. La chanteuse compte également profiter de leur prochaine conversation pour lui demander s'il fait partie des adeptes de GTA.

Les adeptes de GTA vont pouvoir (ré)écouter ce titre emblématique de Sylvie Vartan

Parmi les nombreux titres enregistrés par Sylvie Vartan au cours de sa carrière, c'est Danse ta vie qui a retenu l'attention des créateurs de GTA 6. Sortie en 1983, cette chanson est bien connue des amateurs du film Flashdance puisqu'il s'agit de la version française de What a Feeling, interprétée à l'origine par la chanteuse américaine Irene Cara. À l'époque, Sylvie Vartan avait confié l'adaptation des paroles à Michel Mallory, avec lequel elle avait déjà travaillé sur son titre L'Amour c'est comme une cigarette. Et visiblement, les joueurs de GTA 6 sont nombreux à avoir apprécié ce morceau au point de vouloir le réécouter en dehors de leurs parties. En l'espace de quelques jours seulement, les écoutes de Danse ta vie sur Spotify ont bondi de 2 500 %. Si Sylvie Vartan avait déjà connu un immense succès à l'étranger avec La Maritza, elle se réjouit tout particulièrement de pouvoir toucher une nouvelle génération d'auditeurs grâce à ce jeu vidéo.