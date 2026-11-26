Jules St-Cyr est le nouveau chef dont Paris commence sérieusement à parler. A 30 ans, ce Canadien installé dans la capitale vient de décrocher le prix de la meilleure table du guide Fooding 2027 pour son restaurant Bittikesu, ouvert en avril dernier dans le IVe arrondissement. Un sacre qui récompense une cuisine personnelle, nourrie de voyages et d'influences multiples, mais aussi une adresse intimiste où le chef revendique une expérience pensée dans les moindres détails. Dans un entretien accordé au Figaro, il revient sur son parcours et évoque notamment une rencontre manquée avec Alain Ducasse.

Car rien ne prédestinait vraiment Jules St-Cyr à devenir chef. Né à Montréal en 1996, il découvre les cuisines à 16 ans, en travaillant comme plongeur dans un restaurant de Toronto. Autodidacte, il se forme ensuite au fil des stages et des voyages. Parti pour une escapade de quelques mois en Europe, au Maroc, au Liban, en Inde et au Népal, il ne rentre finalement qu'au bout de dix-huit mois. A son retour, il décide de prendre sa vocation au sérieux. "En rentrant, j’ai compris qu’il fallait que je sois un peu plus sérieux si je voulais atteindre mes objectifs. J’ai donc envoyé des CV à une centaine de restos. Un seul m’a répondu : le 108, à Copenhague", raconte-t-il. Il rejoint alors le restaurant danois, avec un passage au célèbre Noma de René Redzepi, avant de devenir sous-chef au 108. Trois années durant, il y cuisine pour 120 couverts par jour. Une expérience déterminante : "J’y ai beaucoup appris, notamment à utiliser des animaux entiers, comme nous le faisons aujourd’hui chez Bittikesu."

Alain Ducasse n'a jamais répondu à Jules St-Cyr

Après Copenhague, le jeune cuisinier poursuit son apprentissage à Berlin, au restaurant Ernst, une petite adresse de huit couverts où il reste deux ans et demi. Il y affine sa philosophie culinaire, avant de partir quelques mois en Chine pour travailler sur la recherche et le développement de marques alimentaires. Puis vient le moment de se lancer à son compte. Et c'est à Paris qu'il décide de tenter sa chance. "Paris est une grande ville. Je me suis dit que, si j’y réussissais, cela m’ouvrirait beaucoup d’opportunités. Alain Ducasse, à qui j’avais envoyé mon CV, ne m’a jamais répondu ! C’était pour moi un petit défi d’essayer de m’établir ici !", confie-t-il au Figaro. Un pari finalement réussi !

Ouvert en avril, Bittikesu ne ressemble pas aux restaurants traditionnels. Dans un décor épuré aux inspirations japonaises, onze convives prennent place autour d'une unique table en forme de L. Le chef et son équipe préparent devant eux un menu surprise en quinze temps, proposé à 105 euros. Les produits sont sélectionnés directement auprès de producteurs, pêcheurs et cueilleurs, tandis que la cuisson au charbon de bois constitue le fil rouge de la maison. "On n’essaie pas d’entrer dans une case mais de comprendre et magnifier les produits de saison que l’on reçoit", explique Jules St-Cyr. Il décrit aussi sa vision de l'expérience proposée : "Je conçois un repas chez Bittikesu comme un petit spectacle multisensoriel, qui se prolonge dans la vaisselle artisanale, le mobilier, la poterie, la lumière… Je veux que les gens se sentent dans une petite bulle, qu’ils perçoivent que tout est réfléchi pour leur procurer du bien-être. Même si le plus important reste de leur servir un repas délicieux, qui convoque des produits intéressants." Déjà complet plusieurs semaines à l'avance, Bittikesu a séduit le jury du Fooding, qui salue notamment l'humilité du chef et son rapport qualité-prix. Et Jules St-Cyr ne cache pas ses ambitions : une étoile Michelin serait, selon lui, "une très belle reconnaissance pour le travail accompli, qui rendrait très fier le petit Jules de 19 ans…". De quoi mesurer le chemin parcouru depuis ses débuts comme plongeur.