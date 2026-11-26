Jacques Legros très fier de son fils Gabriel : ce cursus prestigieux que le jeune homme suit à plus de 7000 km de la France

Depuis qu'il a quitté le fauteuil du journal de 13 Heures de TF1, Jacques Legros ne manque pas de projets. Désormais chroniqueur dans la matinale Bonjour ! sur la première chaîne, l'animateur de 75 ans a également reformé son duo emblématique avec Carole Rousseau sur RMC : après avoir relancé Plein les yeux, les deux complices prennent les commandes des 100 plus grands..., dont le tout premier numéro est diffusé ce jeudi 26 novembre. Une actualité chargée sur laquelle il est revenu dans les colonnes de Gala, tout en ouvrant une parenthèse plus intime sur sa vie de famille.

Gabriel, un jeune musicien très prometteur à New York

Si Jacques Legros mène une carrière bien remplie en France, son fils Gabriel, lui, trace sa route de l'autre côté de l'Atlantique. Passionné de musique, le jeune homme suit un cursus prestigieux aux États-Unis, comme l'a expliqué son père avec une fierté non dissimulée.

"Il est en quatrième année, en composition musicale, à la Manhattan School of Music de New York. Ensuite, il y aura la Juilliard en principe", a confié le journaliste. Difficile pour autant de savoir exactement quelle voie artistique son fils choisira tant ses talents sont multiples : "Son rêve, c’est d’écrire des musiques de films. Mais comme il a une voix extraordinaire, qu’il chante comme ténor dans des chorales professionnelles, qu’il joue du piano, vous dire vers quoi il se dirigera in fine, je n’en sais strictement rien".

Comment ils gèrent la distance

Malgré les milliers de kilomètres qui les séparent, Jacques Legros et son fils veillent à rester très proches. Pour maintenir ce lien fort, le duo s'est organisé un rythme bien rodé entre allers-retours transatlantiques et échanges quotidiens.

"Récemment, je suis allé le voir aux États-Unis et il est prévu qu’il revienne à Noël. C’est un peu une fois l’un, une fois l’autre. On y arrive comme ça. Et puis, on s’appelle tous les jours", a-t-il révélé. De belles retrouvailles en perspective pour les fêtes de fin d'année.