Meik Wiking, auteur de livres sur le bonheur : "Les personnes les plus heureuses au travail respectent la règle des trois mètres."

Et si le bonheur au travail reposait sur une habitude toute simple ? Meik Wiking, spécialiste des recherches sur le bonheur et fondateur du Musée du Bonheur à Copenhague, met en avant une méthode adoptée dans certains environnements professionnels danois : la règle des trois mètres. Une approche qui repose sur l'entraide, l'autonomie et la responsabilité individuelle. Son objectif ? Améliorer le quotidien professionnel sans attendre que les changements viennent uniquement de la direction.

En Scandinavie, il existe même un mot pour désigner cette satisfaction : l'arbejdsglaede. Issu des termes "arbejds", qui signifie travail, et "glaede", qui signifie bonheur, il décrit le plaisir que l'on peut ressentir dans son activité professionnelle. Pour Alexander Kjerulf, auteur danois de Happy Hour is 9 to 5, cela signifie aimer ce que l'on fait, être fier de son travail et apprécier les personnes avec lesquelles on évolue.

Selon les données d'Eurostat mentionnées dans les informations rapportées, les travailleurs danois figurent parmi les plus satisfaits : deux sur trois déclareraient éprouver une grande satisfaction professionnelle. Mais comment atteindre ce bien-être au quotidien ? Pour Meik Wiking, une partie de la réponse tient dans une règle facile à retenir.

La règle des trois mètres repose sur l'entraide et l'autonomie

Dans son livre Hygge Work: How to Find Happiness at Work and in Everyday Life, Meik Wiking explique que chacun doit se sentir responsable de ce qui se passe dans un périmètre de trois mètres autour de lui. Concrètement, si un collègue situé à proximité a besoin d'aide, il ne faut pas attendre qu'un responsable intervienne pour lui apporter son soutien.

L'idée n'est pas de prendre en charge les missions de toute une équipe, mais de s'impliquer dans son environnement immédiat. Aux Jardins Tivoli, à Copenhague, cette méthode est notamment appliquée à tous les niveaux hiérarchiques. Chaque salarié doit agir comme un hôte du parc, aider les visiteurs, veiller à la propreté de son espace et soutenir ses collègues.

Pour le spécialiste, cette organisation favorise l'indépendance de chacun. Elle repose sur trois notions : l'autonomisation, la responsabilité et la liberté d'action. Il rappelle également un principe essentiel : "Votre bonheur au travail est votre responsabilité." Autrement dit, il ne faut pas attendre systématiquement de son patron ou de ses collègues qu'ils améliorent notre quotidien professionnel. "Si vous voulez de l'arbejdsglaede (bonheur au travail), vous ne pouvez pas attendre que vos collègues ou votre patron fassent quelque chose pour vous. Vous devez commencer par vous-même", explique-t-il.

Trois autres habitudes pour apprécier davantage ses journées

De son côté, Alexander Kjerulf propose plusieurs gestes simples à intégrer dans son quotidien. Le premier consiste à adopter un "bonjour niveau 5" : saluer chaleureusement ses collègues, les regarder dans les yeux et montrer que l'on est heureux de les retrouver. Il recommande également un exercice de gratitude. Chaque soir, avant de quitter son lieu de travail, il conseille de noter trois choses positives qui se sont produites pendant la journée, même les plus petites. Une manière d'entraîner son esprit à remarquer davantage les bons moments.

Enfin, il invite à célébrer les réussites, même modestes. Dans une vidéo, l'expert rappelle l'importance de reconnaître ce qui fonctionne : "Quand quelque chose se passe bien, concentrez-vous sur ce qui est." Des habitudes accessibles qui, associées à la règle des trois mètres, peuvent contribuer à rendre les journées professionnelles plus agréables.