Benjamin Biolay a le plaisir d'être sûr scène pour répandre sa musique, faisant assurant une tournée dans toute la France avec son Disque bleu. Toute ? Non, il y a quelques jours, il a dû annuler une date au Mans, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Pour autant, il sera bien sur scène à Antibes les 29 et 30 novembre et c'est dans les colonnes de Nice Matin qu'il a partagé son enthousiasme pour son travail. Cependant, il n'y a pas que son travail dont il parle. Les amateurs de son travail savent bien que l'artiste ne cache pas ses joies comme ses colères. Celle qu'il a eu contre les propos de Pierre Perret et sa chanson qui vise LFI lui a valu une vague de haine sur les réseaux sociaux. Pour compenser avec ce déferlement de violences, l'interprète de Ton héritage a plusieurs refuges : ses proches et des endroits répartis dans le monde, lui qui vit entre l'Argentine et Sète, fuyant visiblement Paris dès qu'il peut. Dans Nice matin le 24 novembre 2026, il avait détaillé son ressenti et ses projets.

Qu'on se le dise, si Benjamin Biolay a vécu à Paris - il a été l'époux de Chiara Mastroianni, père de sa fille Anna et possède avec son ex un bar dans le 14e arrondissement -, mais ne fréquente pas le microcosme de la capitale : "Je ne le fréquente pas du tout, je suis complètement hermétique au milieu. J'ai grandi à Lyon et longtemps vécu à Paris, qui m'a donné des réflexes très urbains, mais je ne me suis jamais senti Parisien. À Sète, j'ai trouvé un équilibre inspirant entre la ville et la mer."

A Sète où il vit, Benjamin Biolay s'intéresse à l'icône George Brassens