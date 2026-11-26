C'est depuis sa chambre d'hôtel, aux Pays-Bas, que Faustine Bollaert a pris la parole sur Instagram ce mercredi 25 novembre au soir. En plein tournage du Floor Musical, un tout nouveau divertissement produite par Satisfaction (la société d'Arthur) pour France 2, bientôt diffusé sur France 2, l'animatrice s'est livrée avec une émotion sincère sur cette aventure humaine qui la bouleverse déjà.
Vêtue d'une combinaison noire à paillettes sur un plateau baigné de lumière violette, Faustine Bollaert a partagé avec ses abonnés les coulisses de son nouveau défi télévisuel. Visiblement très touchée par ce qu'elle vient de vivre sur le plateau, elle a pris le temps d'écrire quelques lignes juste avant de dormir. "Pourtant j'ai l'habitude... Mais jamais je ne me lasserai de ces moments. Je suis sur le lit de ma chambre d'hôtel et je revis cette journée", a-t-elle confié sur Instagram.
Ce qui l'a le plus marquée ? Les profils variés et l'authenticité des participants qu'elle a croisés tout au long de la journée. "La sensibilité de cette jeune femme, vendeuse, magicienne de l'émotion, l'humour de ce vieux crooner avec lequel j'ai dansé, les mains tremblantes de cette ancienne employée de banque de 85 ans. J'ai passé une journée merveilleuse. Et quoi qu'il se passe, je l'aurai vécue", a-t-elle détaillé, avant de saluer le travail de ses trois acolytes du jury, Ycare, Anggun et Marlène Schaff (ancienne professeure d'expression scénique de la Star Academy) : "Nous sommes privilégiés."
50 000 euros en jeu pour le gagnant de l'émission
Toujours aussi attachée à la dimension humaine de son métier, l'animatrice a conclu son message sur une note particulièrement lumineuse : "Dans toutes les émissions que j'incarne, j'ai la chance de pouvoir me nourrir des autres, de vous. Qu'ils soient anonymes, artistes, jeunes prodiges ou créateurs de contenus... mes invités m'élèvent. Ce soir, j'ai le cœur plein. Il paraît qu'il faut savoir le dire. Bonne nuit. Vivement demain."
Déclinaison chantée du jeu à succès The Floor, Le Floor Musical – À la conquête de la scène réunira 50 candidats sur un immense plateau. Le principe est redoutable : à chaque duel, deux participants s'affrontent en chanson dans le registre de leur choix (pop, rock, soul, jazz, lyrique, chanson française...).
Ycare, Anggun et Marlène Schaff attribuent ensuite une note à chaque prestation. Le gagnant du duel élimine son adversaire et s'empare de sa case pour agrandir son territoire. L'objectif ultime : conquérir l'intégralité du plateau pour décrocher la victoire finale et les 50 000 euros mis en jeu. Et si le tournage se déroule aux Pays-Bas, c'est pour une raison bien précise : France 2 mutualise les coûts en réutilisant le décor géant déjà installé sur place pour la version néerlandaise du programme. La date de diffusion n'a pas encore été annoncée par la chaîne.