C'est depuis sa chambre d'hôtel, aux Pays-Bas, que Faustine Bollaert a pris la parole sur Instagram ce mercredi 25 novembre au soir. En plein tournage du Floor Musical, un tout nouveau divertissement produite par Satisfaction (la société d'Arthur) pour France 2, bientôt diffusé sur France 2, l'animatrice s'est livrée avec une émotion sincère sur cette aventure humaine qui la bouleverse déjà.

Vêtue d'une combinaison noire à paillettes sur un plateau baigné de lumière violette, Faustine Bollaert a partagé avec ses abonnés les coulisses de son nouveau défi télévisuel. Visiblement très touchée par ce qu'elle vient de vivre sur le plateau, elle a pris le temps d'écrire quelques lignes juste avant de dormir. "Pourtant j'ai l'habitude... Mais jamais je ne me lasserai de ces moments. Je suis sur le lit de ma chambre d'hôtel et je revis cette journée", a-t-elle confié sur Instagram.

Ce qui l'a le plus marquée ? Les profils variés et l'authenticité des participants qu'elle a croisés tout au long de la journée. "La sensibilité de cette jeune femme, vendeuse, magicienne de l'émotion, l'humour de ce vieux crooner avec lequel j'ai dansé, les mains tremblantes de cette ancienne employée de banque de 85 ans. J'ai passé une journée merveilleuse. Et quoi qu'il se passe, je l'aurai vécue", a-t-elle détaillé, avant de saluer le travail de ses trois acolytes du jury, Ycare, Anggun et Marlène Schaff (ancienne professeure d'expression scénique de la Star Academy) : "Nous sommes privilégiés."