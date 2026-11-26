L'univers de la cosmétique et de la skincare regorge aujourd'hui de produits tous plus tentants les uns que les autres, et il faut bien avouer qu'on a parfois sérieusement tendance à s'y perdre devant son miroir ! Entre le toner, la crème hydratante riche, les sérums aux multiples usages, le gel nettoyant purifiant, la lotion exfoliante, la crème contour des yeux ou encore le soin ciblé pour lutter contre les petits boutons, nos placards de salle de bain débordent de beaucoup trop de flacons. À tel point qu'on finit légitimement par se demander dans quel sens et comment on est censée superposer tout cela sur un seul et même visage !

En réalité, nul besoin de transformer sa salle d'eau en laboratoire de chimie ni de s'imposer une routine à rallonge en douze étapes chaque matin. Pour avoir une peau éclatante de santé et retrouver du bon sens devant le lavabo, Audrey Faure-Grousson, docteure en pharmacie et experte Actifs & Ingrédients pour la marque Erborian, nous explique justement comment construire une routine efficace et simple à suivre au quotidien, avec relativement peu de produits.

Nettoyage doux, hydratation et bouclier UV : La routine skincare à suivre matin et soir

Pour celles qui ont un emploi du temps chargé et courent partout du matin au soir, la spécialiste rappelle d'emblée un principe rassurant : “Une routine efficace n'a pas besoin d'être complexe”, résumant le minimum indispensable à deux actions clés qui consistent tout simplement à “hydrater et protéger”. Inspirée par l'approche coréenne où l'hydratation constitue la véritable pierre angulaire du soin afin d'offrir une peau souple, confortable et capable de réfléchir la lumière pour afficher ce fameux effet “glow”, la marche à suivre le matin tient en trois étapes chronologiques très simples.

On commence impérativement par un nettoyage doux afin d'éliminer en finesse les impuretés et le sébum accumulés pendant la nuit sans agresser l'épiderme. On applique un soin hydratant — riche en actifs comme l'acide hyaluronique, la glycérine, les céramides ou encore la Centella asiatica, populaire chez Erborian — qui aide la peau à maintenir son niveau d'eau, soutient sa fonction barrière et crée la base idéale pour le maquillage. Enfin, on n’oublie pas d’appliquer sa protection solaire, qui demeure le geste anti-âge numéro un puisque l'exposition quotidienne aux rayons ultraviolets est responsable d'environ “80 % des signes visibles du vieillissement cutané liés à l'environnement, tels que les rides, la perte de fermeté ou les taches pigmentaires”.

Celles qui souhaitent aller encore plus vite peuvent miser sur des soins hybrides capables de combiner hydratation légère, actifs soignants et correction du teint en un seul passage, comme avec des CC crème.

Le soir, le minimum syndical consiste à nettoyer soigneusement son visage pour le débarrasser de la pollution, du maquillage et des résidus de la journée, puis à réappliquer un soin hydratant ou une huile de nuit multi-bénéfices gorgée d'actifs nourrissants et régénérants afin d'aider l'épiderme à se ressourcer pleinement durant le sommeil. De quoi faire de la place sur vos étagères tout en offrant à votre peau exactement ce dont elle a besoin !