Le vendredi 28 août 2026, Céline Dion arrivait sur le sol français afin de préparer ses différents concerts programmés sur la scène de la Plenitude Arena de Nanterre durant les mois de septembre et d'octobre 2026. "C'est mon deuxième chez moi, un immense honneur d'être ici. Je me suis toujours sentie supportée ici", avait-elle notamment lancé devant les caméras ce jour-là, au moment de rejoindre son hôtel. Pour rappel, la chanteuse originaire du Québec ne s'était plus produite en France depuis quasiment une décennie, à l'exception notable de sa performance mondialement acclamée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la Tour Eiffel.

Souffrant du syndrome de l'homme raide, une pathologie provoquant chez elle une rigidité et des spasmes musculaires qui l'empêchaient de chanter, la musicienne avait été contrainte d'annuler ses dates de concerts prévues en France au cours de l'année 2020. Au final, Céline Dion a triomphé pour son grand retour sur scène. En effet, tous ses concerts ont été de grands succès populaires. Très émue par le soutien de ses fans de longue date, la musicienne leur a adressé un message sur son compte X le jeudi 26 novembre 2026. "Ce Thanksgiving, mon cœur déborde de gratitude. Pour l’amour de ma famille, le soutien inébranlable de mes fans, et le don incroyable de remonter sur scène cette année. Je suis reconnaissante au-delà des mots", a-t-elle premièrement écrit.