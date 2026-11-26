Un premier long métrage en préparation, un groupe de musique, le tournage du biopic sur son père Johnny Hallyday et un rôle dans la prochaine saison de The White Lotus : l'agenda de Laura Smet est bien rempli. La fille de Nathalie Baye a toutefois pris le temps de répondre aux questions du magazine Infrarouge. Au-delà de son métier d'artiste, elle s'est confiée sur ses routines bien-être, elle qui fait si attention à son hygiène de vie, mais aussi sur son passé. Bien née en tant qu'enfant d'icône, la comédienne a toutefois vécu difficilement sa scolarité, ce qui lui permet d'être très attentive à celle de son fils unique, Léo, 6 ans.

"J’ai été un peu 'charcutée' par le système scolaire. Pas par les élèves, qui étaient plutôt sympas avec moi, mais par les professeurs. Certains me faisaient comprendre que je n’avais pas besoin de faire des études. J’ai développé très tôt le syndrome de l’imposteur", confie Laura Smet dans un premier temps. Elle avoue n'avoir pas été une bonne élève, sauf en français : "Quand une matière ne m’intéressait pas, je n’arrivais pas à m’y mettre. Je préférais aller au cinéma plutôt qu’en cours de maths !" Face à cela, ses parents ont été compréhensifs, étant eux-mêmes des rescapés de l'école. A 16 ans, ils lui ont permis de s'épanouir dans une autre filière, artistique cette fois : un cursus de théâtre : "C’est ce qui m’a sortie de cette période très anxiogène."

Alors quand son propre enfant Léo, né de son mariage avec l'entrepreneur Raphaël Lancrey-Javal, ne s'épanouit pas non plus dans cet environnement, Laura Smet comprend mieux que personne : "Mon fils a six ans et il rencontre déjà quelques difficultés à l’école. Je trouve qu’on ne parle pas assez de la prévention du harcèlement scolaire. Il faut absolument apprendre aux enfants à se défendre, aux filles comme aux garçons. Et je ne parle pas nécessairement de violence. Se défendre, c’est aussi savoir dire non, parler immédiatement à ses parents ou à ses enseignants lorsqu’une situation ne va pas, ne pas attendre d’avoir vraiment peur. Pour moi, c’est fondamental. On accorde énormément d’importance aux matières scolaires, mais apprendre à se protéger et à s’affirmer est tout aussi essentiel."

Laura Smet et Léo, une mère et un fils fusionnels