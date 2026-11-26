Pour Jean-Charles de Castelbajac, mode, art et design riment parfaitement. Il excelle dans les trois disciplines et c'est sans surprise qu'on le voit travailler pour des collaborations mode avec K-Way ou Max Mara, créer des vêtements et ornements liturgiques pour la réouverture de Notre-Dame de Paris ou réinventer les Galeries Lafayette en cette fin d'année.
En attendant sa première monographie (aux Éditions du Chêne), le styliste a ouvert les portes de son studio à l'équipe du média The Socialite Family. La couleur y est bien évidemment omniprésente, l'enfance aussi : l'ambiance est joyeuse et propice à la créativité.
Un studio de création est indispensable à Jean-Charles de Castelbajac, car c'est "le coeur battant" de sa vie. Il aime que cela crée une communauté, lui qui est un homme de bande. "C'est comme ça qu'on est devenus amis avec Malcolm McLaren, des Sex Pistols. Et puis, après, avec Keith Haring. Keith Haring, lui, est venu à moi." Les discussions étaient vivantes et ne tournaient pas forcément au conflit, à la différence d'aujourd'hui. Pour lui, débattre fait naître les idées et c'est pour cela qu'il est entouré d'assistants et collaborateurs artistiques pour travailler avec lui : "J'ai eu beaucoup d'assistants très inventifs et complémentaires." Parmi ses collaborateurs, se distingue Pauline, son épouse qui gère les collaborations.
"Avec Pauline, on travaille, on regarde les projets. Je dessine tout le temps. Je dessine parce que c'est une forme de gymnastique émotionnelle", raconte à The Socialite Family Jean-Charles de Castelbajac. De son nom de jeune fille Pauline de Drouas, elle a dit oui au créateur en 2019 civilement, puis religieusement en 2021. Le couple a accueilli une fille, Eugénie, née en février 2020, aujourd'hui âgée de 6 ans. A bientôt 77 ans, il prend plaisir à accompagner sa fille à l'école, lui qui est aussi papa de deux grands enfants Guillaume, 46 ans, et Louis-Marie, 42 ans, qu'il a eu durant son mariage avec le mannequin Katherine Lee Chambers (1979 à 1995).
Papa de trois enfants avec beaucoup d'écart d'âge, celui qui a aussi été en couple par le passé avec Mareva Galanter a un elixir de jeunesse : la musique. "La musique m'emmène ailleurs et m’inspire", raconte-t-il. Il aime aussi infiniment se mélanger à tous les âges : "les générations Z ne savent pas que j'ai été punk, que j’ai travaillé avec Lady Gaga ou Ed Banger." Toute sa carrière est condensée dans sa monographie aux éditions du Chêne.