Jean-Charles de Castelbajac mène une existence haute en couleur, rythmée par la jeunesse et la création. Dans son studio aux allures de refuge joyeux, l'iconique styliste cultive son énergie entre projets d'envergure et vie de famille épanouie. Des souvenirs rock, des secrets de longévité artistique, découvrez son lieu de travail qu'il partage avec son épouse Pauline, mère de son dernier enfant, Eugénie.

Dans son studio coloré à Paris, Jean-Charles de Castelbajac puise son énergie auprès de sa femme Pauline et leur fille, Eugénie (6 ans)

Pour Jean-Charles de Castelbajac, mode, art et design riment parfaitement. Il excelle dans les trois disciplines et c'est sans surprise qu'on le voit travailler pour des collaborations mode avec K-Way ou Max Mara, créer des vêtements et ornements liturgiques pour la réouverture de Notre-Dame de Paris ou réinventer les Galeries Lafayette en cette fin d'année. En attendant sa première monographie (aux Éditions du Chêne), le styliste a ouvert les portes de son studio à l'équipe du média The Socialite Family. La couleur y est bien évidemment omniprésente, l'enfance aussi : l'ambiance est joyeuse et propice à la créativité.

Un studio de création est indispensable à Jean-Charles de Castelbajac, car c'est "le coeur battant" de sa vie. Il aime que cela crée une communauté, lui qui est un homme de bande. "C'est comme ça qu'on est devenus amis avec Malcolm McLaren, des Sex Pistols. Et puis, après, avec Keith Haring. Keith Haring, lui, est venu à moi." Les discussions étaient vivantes et ne tournaient pas forcément au conflit, à la différence d'aujourd'hui. Pour lui, débattre fait naître les idées et c'est pour cela qu'il est entouré d'assistants et collaborateurs artistiques pour travailler avec lui : "J'ai eu beaucoup d'assistants très inventifs et complémentaires." Parmi ses collaborateurs, se distingue Pauline, son épouse qui gère les collaborations.