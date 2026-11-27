La révolution numérique ne concerne plus seulement les métiers de l'informatique ou les start-up. Sur les chantiers, entre les échafaudages et les sacs de colle à carrelage, les smartphones et les réseaux sociaux bouleversent aussi les méthodes d'apprentissage des métiers du bâtiment. C'est le constat de Juanma Rodríguez Berjano, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de "Juamaby". Ce carreleur espagnol, originaire des Asturies et fort de plus de trente ans d'expérience, s'est imposé comme une figure reconnue du secteur de la construction. Invité du podcast Sector Oficios, il est revenu sur les profondes évolutions de la formation professionnelle et sur le fossé générationnel qui existe entre les méthodes d'apprentissage d'hier et celles d'aujourd'hui.

Les réseaux sociaux, une nouvelle école pour les artisans

Il y a encore quelques décennies, apprendre un métier manuel nécessitait de passer de longues heures sur le terrain, à observer les gestes des professionnels les plus expérimentés avant de pouvoir les reproduire soi-même. Désormais, les plateformes numériques permettent d'accéder à une multitude de conseils techniques sans même avoir à quitter son domicile. "Il y a beaucoup de personnes qui vous ouvrent leurs portes et vous apprennent tout gratuitement, depuis chez vous, sans même avoir à quitter votre canapé", explique Juanma Rodríguez Berjano. Une évolution qui facilite considérablement l'accès aux savoir-faire traditionnels. "Aujourd'hui, on peut apprendre un métier avec son téléphone portable, avant il fallait passer des années à observer le travail des autres", souligne-t-il.

Mais pour le professionnel, cette transmission numérique ne se limite pas à quelques tutoriels publiés sur Internet. Il a lui-même fait de ses journées de travail un véritable espace de formation à distance, grâce à des diffusions en direct sur les réseaux sociaux.

Des vidéos en direct pour transmettre son savoir-faire

Juanma organise régulièrement des sessions en direct qui peuvent durer plusieurs heures, le matin comme l'après-midi. Pendant qu'il travaille, il filme ses gestes, montre les différentes étapes de ses réalisations et répond aux questions des internautes en temps réel. "Trois heures le matin et trois heures l'après-midi", précise-t-il à propos de certaines de ses journées consacrées à ces diffusions. Une manière de permettre à des apprentis, à de jeunes professionnels ou à de simples curieux de découvrir les exigences du métier au plus près du terrain.

Au-delà de l'aspect technique, ces échanges représentent également une véritable source de motivation pour ceux qui souhaitent se lancer dans le secteur. "Quand tu termines un direct et que tu vois qu'un gars t'envoie un message pour te dire : 'Merci beaucoup, Juanmaby, je fais vivre ma famille grâce à toi', je te jure que ça te remplit de joie", confie-t-il. Un témoignage qui illustre l'impact que peut avoir cette nouvelle forme de transmission, bien au-delà des seuls gestes professionnels.

Un groupe WhatsApp pour aider les jeunes à se lancer

Cette volonté de partager son expérience se prolonge également sur WhatsApp. Juanma Rodríguez Berjano anime un groupe qui rassemble près de 400 jeunes souhaitant apprendre les bases du métier de carreleur ou progresser dans leur pratique. Les membres peuvent y poser leurs questions, échanger sur leurs difficultés et bénéficier des conseils de professionnels plus expérimentés. Une entraide précieuse dans un secteur confronté à des difficultés de recrutement et à un manque de relève dans certaines spécialités. "Les jeunes ont besoin de beaucoup d'encouragements et de soutien pour se lancer", insiste-t-il.

Grâce à Internet, la distance ne constitue plus nécessairement un obstacle : un jeune qui débute peut désormais solliciter l'avis d'un professionnel chevronné sans avoir à travailler à ses côtés sur un même chantier. Si les nouvelles technologies trouvent également leur place dans les équipements et les outils utilisés dans le bâtiment, Juanma estime que leur apport le plus important réside dans cette capacité à rapprocher les professionnels et à rendre les connaissances plus accessibles.

"Si le contenu ne vous plaît pas, vous faites défiler"

Cette présence sur les réseaux sociaux n'est toutefois pas exempte de critiques. Face aux commentaires négatifs et aux tensions qui peuvent parfois accompagner les échanges en ligne, le carreleur privilégie une approche pragmatique. "Si le contenu ne vous plaît pas, vous faites défiler et vous allez ailleurs", résume-t-il.

Pour Juanma, l'essentiel reste de transmettre son expérience et de donner envie aux nouvelles générations de s'intéresser à des métiers manuels indispensables, mais qui peinent parfois à attirer suffisamment de candidats. À l'heure où les usages numériques transforment les habitudes de formation, le téléphone portable s'impose ainsi comme un outil pédagogique inattendu dans le monde du bâtiment. Il ne remplace ni la pratique ni l'expérience acquise sur les chantiers, mais il ouvre de nouvelles possibilités pour apprendre, échanger et transmettre des savoir-faire qui, autrefois, se partageaient presque exclusivement sur le terrain.