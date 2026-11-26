Voilà maintenant près d'un an que Béatrice Ardisson s'en est allée. Pour rappel, elle nous a quittés à l'âge de 62 ans le 18 février 2026 des suites d'un cancer. L’illustratrice sonore et musicienne est partie paisiblement à son domicile, entourée de ses enfants et de ses proches, comme l’avait annoncé sa famille. Une disparition survenue quelques mois après celle de son ancien époux, Thierry Ardisson, mort le 14 juillet 2025 d’un cancer du foie, à 76 ans. De leur union, célébrée en 1988 et qui s’était achevée par un divorce en 2010, sont nés trois enfants : Manon, Ninon et Gaston.

C’est justement en évoquant ses enfants que Béatrice Ardisson avait livré une confidence sur son alimentation. Dans un entretien accordé à Presslib en février 2024, elle expliquait que leurs habitudes très différentes avaient éveillé sa curiosité : "Ils sont très différents. Par exemple, j’ai une fille végétarienne, l’autre qui l’a été pendant 10 ans, et un fils qui est un vrai carnivore." La sound-designer avait alors commencé à s’interroger sur sa propre manière de se nourrir. Un documentaire découvert sur Netflix, baptisé You are what you eat, avait notamment contribué à faire évoluer son regard sur l’alimentation végétarienne. "Mais du coup, cela a éveillé ma curiosité. J’ai vu récemment un documentaire très bien fait sur l’approche végétarienne qui m’a fait largement évoluer dans ma façon de me nourrir", avait-elle expliqué.

Béatrice Ardisson : Une vie passée dans le haras du clan, en Normandie

Cette attention portée à l’alimentation faisait aussi écho à leur mode de vie à la campagne. Avec Thierry Ardisson, Béatrice avait trouvé un refuge au haras de Sai, dans l’Orne, où ils vivaient chacun de leur côté, entre Paris et la Normandie. En août 1993, l’animateur racontait au Journal de l’Orne leur quotidien loin de la capitale : "Un élément essentiel, la nourriture est excellente. Nous avons gardé le poulailler de l’ancien propriétaire et nous achetons notre lait, nos œufs et les yaourts à un fermier voisin." Il décrivait également leur propriété comme "l’Arche de Noé", avec leurs animaux et les poneys de leurs filles, Manon et Ninon. Une vie au plus près de la nature, qui faisait partie de l’équilibre familial qu’ils avaient construit ensemble.