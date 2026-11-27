C'est un mal invisible qui ronge silencieusement le quotidien de millions de Français : l'anxiété. Selon les données du Baromètre de Santé publique France en 2024, pas moins de 6,3 % des adultes âgés de 18 à 79 ans présentent un trouble anxieux généralisé (TAG) au cours de l'année. Le constat est encore plus marqué chez les jeunes adultes puisque 8,1 % des 18-29 ans souffrent d'un TAG, un chiffre qui grimpe même jusqu'à 11,9 % chez les étudiantes.

La santé mentale occupe désormais une place centrale dans les préoccupations de société, poussant chacun à chercher des clés concrètes pour apaiser un mental en surchauffe. Pour reprendre le dessus face aux ruminations et aux crises d'angoisse, plusieurs solutions éprouvées s'offrent heureusement aux personnes concernées, à commencer par l'accompagnement psychologique, les thérapies cognitivo-comportementales, la pratique régulière d'une activité physique, la méditation de pleine conscience, les exercices de cohérence cardiaque ou encore, lorsque cela s'avère nécessaire, un suivi médical adapté. Cela dit, au-delà de ces méthodes bien connues, il existe aussi une astuce des plus originales qui ne demande aucun matériel sophistiqué et qui semble fonctionner quasi instantanément !

La “plongée dans la glace”, un réflexe issu des travaux de Marsha Linehan

Une technique surprenante pour calmer l’anxiété consiste tout simplement à immerger son visage dans l'eau très froide pour court-circuiter l'emballement émotionnel. Pour le magazine Women's Health, la journaliste Olivia Luppino a raconté comment sa propre sœur, interne en psychiatrie au sein de l’hôpital américain McLean, lui a fait découvrir ce geste salvateur alors qu'elle traversait un épisode d'anxiété : “Elle m'a suggéré d'aller à la cuisine, de prendre un grand bol d'eau glacée et de plonger mon visage dedans. L'idée ne m'enchantait guère. Cela me semblait un effort considérable pour un résultat qui ne me serait d'aucune utilité dans cet état.” Face à ses réticences, sa sœur a toutefois insisté au bout du fil et visiblement elle a bien fait : “J'ai obtempéré. J'ai pris un bol, je l'ai rempli d'eau et de glaçons, et j'ai trempé mon visage à contrecœur, en veillant tout juste à ce que mon nez et mes yeux soient sous l'eau. Je me suis sentie mieux quasiment instantanément.” Et d’ajouter : “J'étais apaisée et détendue. Un seau d'eau et une trentaine de secondes ont suffi.”

Loin d'être un simple remède de grand-mère, cette réaction repose sur un fondement clinique solide : la thérapie comportementale dialectique (TCD), une approche créée par Marsha Linehan, docteure en psychologie. “Que vous soyez confronté à un diagnostic de santé mentale ou à des moments difficiles occasionnels, les techniques de la thérapie comportementale dialectique peuvent faire toute la différence. L'astuce de l'eau froide [...] est l'un des quatre outils simples de la TCD qui permettent de se sortir rapidement d'une situation émotionnelle intense.” explique la journaliste. Sur le plan biologique, le mécanisme est redoutable d'efficacité : “Une plongée sous glace déclenche un mode de survie où notre corps ralentit notre rythme cardiaque et notre respiration, et redirige le sang vers nos organes vitaux”, agissant comme un véritable bouton de réinitialisation pour le système nerveux.

Mode d'emploi express : Comment pratiquer cette immersion apaisante chez soi

La marche à suivre est à la portée de tout le monde et tient en quelques gestes précis à reproduire dans sa cuisine ou sa salle de bain : “Il vous suffit d'un bol assez grand pour y plonger tout votre visage et d'eau froide (plus elle est froide, mieux c'est, mais pas besoin d'une eau glacée). Placez le bol sur une table basse ou même par terre – penchez-vous en avant lorsque vous plongez la tête pour simuler un véritable plongeon – inspirez profondément et immergez votre visage, en particulier le contour des narines et des yeux, aussi longtemps que possible. 30 secondes, c'est l'idéal, mais cela peut paraître long au début. Tenez aussi longtemps que vous le pouvez et n'hésitez pas à répéter l'opération plusieurs fois pour atteindre un total de 30 secondes.” Ce contact ciblé au niveau des pommettes, du nez et du contour oculaire stimule directement le nerf vague et déclenche le réflexe naturel d'immersion, offrant ainsi une bouffée d'apaisement immédiate lorsque le cœur bat trop vite et que les pensées s'emballent.