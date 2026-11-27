Depuis le mois de mai, Karine Ferri et Yoann Gourcuff sont particulièrement aux petits soins pour leur chienne Dolmen. Le labrador noir, qui partage leur quotidien depuis de nombreuses années, souffre en effet d’un cancer de la rate. Si les vétérinaires étaient plutôt pessimistes quant à son espérance de vie au moment du diagnostic, Dolmen est toujours auprès des siens, six mois plus tard. Et l’animatrice de télévision ne manque pas d’idées pour permettre à sa fidèle compagne à quatre pattes de continuer à prendre part aux activités familiales, à commencer par les promenades en bord de mer.
Sur son compte Instagram, Karine Ferri a partagé un adorable cliché de Dolmen, confortablement installée dans un petit chariot face à la mer. “Une charrette pour que, malgré son cancer et la fatigue, Dolmen puisse continuer à profiter de ses promenades et du grand air”, a expliqué la maman de trois enfants en story. Et si l’on pourrait penser que la chienne préfère être tournée vers la mer pour admirer le paysage, il n’en est rien. “Elle préfère être installée dans ce sens pour pouvoir nous voir et garder un œil sur nous. Toujours ensemble”, a précisé l’épouse de Yoann Gourcuff.
Karine Ferri a posé ses valises en famille en plein cœur de la Bretagne depuis plusieurs années déjà
Si certains doivent attendre les vacances pour profiter de si beaux paysages, Karine Ferri a la chance de pouvoir s'offrir des balades sur le littoral breton dès qu'elle dispose d'un peu de temps libre. Pourtant, avant de rencontrer Yoann Gourcuff, l'animatrice ne connaissait rien de cette région dans laquelle elle élève aujourd'hui ses trois enfants, Maël, Claudia et Sasha. Et ses deux labradors, Bella et Dolmen, ont eux aussi tout à gagner à vivre dans le Morbihan. Dans un entretien accordé à Ouest-France à l'occasion de la sortie du livre Gueules de stars, Karine Ferri avait expliqué qu'il était bien plus agréable de se promener avec ses chiens en Bretagne que dans le sud de la France en plein été, en raison de la chaleur et du nombre de vacanciers sur les plages. Autant dire que les deux labradors de la famille ne pouvaient rêver d'un meilleur cadre de vie !