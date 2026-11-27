Depuis le mois de mai, Karine Ferri et Yoann Gourcuff sont particulièrement aux petits soins pour leur chienne Dolmen. Le labrador noir, qui partage leur quotidien depuis de nombreuses années, souffre en effet d’un cancer de la rate. Si les vétérinaires étaient plutôt pessimistes quant à son espérance de vie au moment du diagnostic, Dolmen est toujours auprès des siens, six mois plus tard. Et l’animatrice de télévision ne manque pas d’idées pour permettre à sa fidèle compagne à quatre pattes de continuer à prendre part aux activités familiales, à commencer par les promenades en bord de mer.

Sur son compte Instagram, Karine Ferri a partagé un adorable cliché de Dolmen, confortablement installée dans un petit chariot face à la mer. “Une charrette pour que, malgré son cancer et la fatigue, Dolmen puisse continuer à profiter de ses promenades et du grand air”, a expliqué la maman de trois enfants en story. Et si l’on pourrait penser que la chienne préfère être tournée vers la mer pour admirer le paysage, il n’en est rien. “Elle préfère être installée dans ce sens pour pouvoir nous voir et garder un œil sur nous. Toujours ensemble”, a précisé l’épouse de Yoann Gourcuff.