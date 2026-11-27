Plus de huit mois après la disparition de Bruno Salomone, Jean Dujardin a retrouvé ses anciens camarades des Nous Ç Nous dans un lieu qui leur est particulièrement cher. Ce jeudi 26 novembre 2026, le comédien s’est rendu au 44, rue Fontaine, dans le 9ème arrondissement de Paris, pour assister au dévoilement d’une plaque commémorative en l’honneur de son ami, décédé le 15 mars dernier à l’âge de 55 ans. Dans les années 1990, c’est dans le café-théâtre du Carré Blanc, installé à cette adresse, que les deux hommes ont fait leurs armes dans le milieu de l’humour.

Si les téléspectateurs se souviennent notamment de Bruno Salomone pour son rôle de Denis Bouley dans la série Fais pas ci, fais pas ça, c’est un tout autre personnage que Jean Dujardin a tenu à faire revivre le temps de son discours. L’acteur oscarisé a repris quelques répliques du célèbre sketch du cochon d’Inde de son ami, qui avait donné son premier spectacle en 1994 au Carré Blanc. “C'est l'histoire d'un être pas comme les autres, car il était comme tout le monde. Il avait été élevé enfant dans son lieu d'enfance. C'était une ferme et il le dit encore quand on lui demande : 'mais où tu habitais quand tu étais jeune ?' Mmmh... La ferme !’“, a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : “C’est là que tout a commencé pour Bruno. C'est là qu'il a inventé, qu'il s'est marré, qu'on s'est aimés. On a vécu énormément de choses”. C’est aussi dans cette petite salle parisienne qu’est née la troupe des Nous Ç Nous, composée de Bruno Salomone, Jean Dujardin, Éric Collado, Manu Joucla et Éric Massot. “On a des souvenirs de Bruno très heureux, très en colère. Ça a été nos grands, grands moments”, a expliqué le comédien.