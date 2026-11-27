A 85 ans, l'homme qui a offert à la France sa toute première étoile mondiale a troqué le tumulte des stades contre la quiétude des sommets. Comme le révèle Le Parisien, dans des pages consacrées à l'ancien sélectionneur des Bleus, Aimé Jacquet cultive aujourd'hui un bonheur simple entre Annecy et Thônes, entouré des siens et protégé par la discrétion de ses voisins.

On se souvient tous de son sourire radieux le 12 juillet 1998 au Stade de France, porté en triomphe par ses joueurs après la victoire face au Brésil. Ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux (de 1980 à 1989) et patron historique de l'équipe de France, Aimé Jacquet a pourtant choisi de tourner le dos à la lumière juste après le sacre planétaire. Plutôt que de capitaliser sur sa célébrité, celui que Didier Deschamps décrit comme un "mentor" et "un homme de convictions" a préféré le retrait. S'il reste fidèle à sa "famille" de 1998, son véritable quotidien s'écrit loin de l'agitation médiatique.

C'est en Haute-Savoie, entre les rives du lac d'Annecy et la commune de Thônes qu'Aimé Jacquet a posé ses valises il y a plusieurs décennies. Là-bas, l'octogénaire partage son temps entre un appartement à Annecy offrant une vue imprenable sur le lac et la silhouette de la Tournette, et un chalet niché du côté de Thônes. Dans ce havre de paix, une règle d'or s'est instaurée naturellement parmi les habitants : le respect absolu de sa tranquillité. Jean-Bernard Challamel, maire de Thônes de 1983 à 2014, se souvient de ce pacte tacite passé par les riverains : "On a donné comme mot d'ordre qu'il fallait le laisser tranquille. Chacun connaît sa présence, nul ne cherche à la localiser. On disait : oui, on sait qu'il habite à Thônes, mais on ne sait pas trop où. Une délicatesse collective, un pacte tacite."

Aimé Jacquet "épanoui" avec sa femme Martine

Loin des mondanités, l'ancien patron des Bleus mène une vie d'une grande simplicité. On le croise au marché ou à la boulangerie, en train de discuter "simplement, entre citoyens", sans jamais évoquer le football. "Il est discret, très humble et toujours souriant", confie l'ancien édile, tandis que son voisin et ami Pierre Lestas (ancien président de Domaines skiables de France) ajoute qu'il "porte les valeurs de la montagne". Philippe Tournon, ancien chef de presse des Bleus et proche de longue date, ajoute : "Il continue à trouver son bonheur dans la nature et son silence. Il est dans son élément." Et entre le tour du lac d'Annecy et les randonnées sur les sentiers d'altitude, Aimé Jacquet profite du grand air tout en gardant un œil attentif sur le club local, le FC Annecy, dont il ne manque presque aucun match.

Dans ce quotidien apaisé, Aimé Jacquet peut surtout compter sur le pilier de sa vie : son épouse, Martine. Inséparables, les deux amoureux forment un duo fusionnel. "Quand on voit Aimé à Thônes, on voit Martine. Elle est comme lui. Ils se ressemblent étonnamment", observe leur voisin. Ensemble, ils savourent les moments précieux passés avec leurs enfants et petits-enfants : leur fille Karine, professeure des écoles installée dans les Yvelines, et leur fils Nicolas, éducateur sportif vivant en Dordogne. Une retraite paisible résumée à merveille par Didier Deschamps : "Lors de chacun de nos échanges, j'ai le sentiment d'avoir affaire à un homme épanoui. Et actif. Il est magnifique."