Au lendemain de son 30ème anniversaire, Louane a de nouveau le cœur à la fête. Ce vendredi 27 novembre 2026, la chanteuse a dévoilé son sixième album studio, baptisé Watch Out. Un projet sur lequel elle travaille depuis de nombreux mois et dans lequel elle aborde des sujets particulièrement intimes. À l’occasion de la sortie de cet album, Florian Rossi a fait une petite exception à ses habitudes sur les réseaux sociaux. Alors qu’il n’avait pas consacré de publication à son épouse depuis un certain temps, le musicien a partagé la pochette de Watch Out dans sa story Instagram.
Il a également pris soin d’y ajouter plusieurs émojis représentant des mains qui applaudissent. Une manière toute simple de féliciter la mère de sa fille pour le travail accompli. Voilà bientôt dix ans que les chemins de ces deux passionnés de musique se sont croisés. À l’époque, Louane était loin de se douter qu’en recrutant un nouveau musicien pour sa tournée, elle allait rencontrer l’homme avec lequel elle allait fonder une famille. Pourtant, aujourd’hui, les deux personnalités vivent un véritable conte de fées.
Louane et Florian Rossi auraient pu ne jamais être ensemble
Si Florian Rossi n’a pas prêté attention à Louane lorsqu’elle est entrée dans la pièce où il l’attendait à l’été 2017, la réciproque n’était pas vraie. Invitée du podcast Bliss Stories, la chanteuse avait expliqué avoir été tellement troublée par le jeune homme qu’elle n’avait pas réussi à mener son entretien de recrutement. Malheureusement pour elle, Florian Rossi partageait déjà la vie d’une autre femme. “Il était avec quelqu’un, donc pour moi ce n’était pas possible”, avait-elle confié. Pendant huit mois, Louane s’est donc efforcée de ne rien montrer de son attirance pour le musicien. Mais la jeune femme a finalement profité de leur tournée pour lui avouer ce qu’elle ressentait. Si cette déclaration n’a pas immédiatement marqué le début de leur histoire d’amour, la patience de la chanteuse a fini par payer. Depuis, les deux artistes ont eu le temps de concrétiser bien d’autres projets ensemble, à commencer par celui de devenir parents. En mars 2020, à seulement 23 ans, Louane a donné naissance à leur petite Esmée.