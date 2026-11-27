Au lendemain de son 30ème anniversaire, Louane a de nouveau le cœur à la fête. Ce vendredi 27 novembre 2026, la chanteuse a dévoilé son sixième album studio, baptisé Watch Out. Un projet sur lequel elle travaille depuis de nombreux mois et dans lequel elle aborde des sujets particulièrement intimes. À l’occasion de la sortie de cet album, Florian Rossi a fait une petite exception à ses habitudes sur les réseaux sociaux. Alors qu’il n’avait pas consacré de publication à son épouse depuis un certain temps, le musicien a partagé la pochette de Watch Out dans sa story Instagram.

Il a également pris soin d’y ajouter plusieurs émojis représentant des mains qui applaudissent. Une manière toute simple de féliciter la mère de sa fille pour le travail accompli. Voilà bientôt dix ans que les chemins de ces deux passionnés de musique se sont croisés. À l’époque, Louane était loin de se douter qu’en recrutant un nouveau musicien pour sa tournée, elle allait rencontrer l’homme avec lequel elle allait fonder une famille. Pourtant, aujourd’hui, les deux personnalités vivent un véritable conte de fées.