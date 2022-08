Mort de Joe Dassin : Son fils aîné Jonathan lui ressemble trait pour trait, portrait saisissant !

Elevés dans une longue bataille judiciaire entre leurs grands-parents et leur mère Christine, ils seront frappés rapidement par un second drame : en 1995, alors que les deux garçons ont 17 et 15 ans, c'est justement leur maman qui perd brutalement la vie après une crise d'asthme.

Un moment très difficile pour les frères, qui sont heureusement bien entourés : "Notre vie a beaucoup changé. Notre famille et nos amis nous ont épaulé mon frère Julien et moi", avait-il confié à Gala l'an dernier, expliquant qu'ils avaient pu compter sur leur grand-père Jules et leur oncle Jean-Louis, figures quasi-paternelles.

Mais la ressemblance de Jonathan avec son père ne s'arrête pas là : le quarantenaire est également chanteur et a sorti notamment un album hommage où il reprenait certaines de ses meilleures chansons. Un métier qu'il partage d'ailleurs avec son frère Julien, lui aussi chanteur et très populaire dans les pays de l'est de l'Europe.

Marié et père de deux enfants, Jana et Jahlil, le fils aîné de Joe Dassin fait donc partie des nombreux "fils de" qui ont suivi l'exemple de leurs parents, à l'image de Thomas Dutronc, Matthieu Chédid, David Hallyday ou Charlotte Gainsbourg. Mais tous n'ont pas vraiment la même volonté : les deux fils de Claude François, Marc et Claude Junior sont par exemple extrêmement secrets et gèrent l'héritage de leur père dans la plus grande discrétion.