Légende du paysage musical français, Serge Gainsbourg a malheureusement rendu son dernier souffle le 2 mars 1991 à l'âge de 62 ans. En ce vendredi 27 novembre 2026, c'est l'un de ses anciens collaborateurs qui a disparu à son tour. En effet, le compositeur et arrangeur Jean-Claude Vannier, qui a justement façonné l'univers sonore du défunt musicien, est décédé à l'âge de 83 ans, comme l'a annoncé l’une de ses filles à l’Agence France-Presse (AFP). "Jean-Claude Vannier était un artiste singulier, inclassable, profondément indépendant, dont la créativité et l’audace ont traversé les générations", a notamment écrit Virginie Vannier. Ayant vu le jour en mars 1943 durant la Seconde Guerre mondiale, l'ancien collaborateur de Serge Gainsbourg était un pianiste, arrangeur, compositeur et auteur autodidacte.

En compagnie du célèbre chanteur, Jean-Claude Vannier a notamment œuvré sur l'album intitulé L'Histoire de Melody Nelson. Sur ce fameux disque iconique de la carrière musicale de Serge Gainsbourg, il avait notamment composé les arrangements pour cordes et chœurs, et orchestré la musique. Si cet album avait malheureusement été un échec commercial à sa sortie en 1991, il a par la suite rencontré le succès, en allant même jusqu'à acquérir une reconnaissance internationale. "Quand Serge a vu que cela ne faisait pas frissonner les foules, il a laissé tomber. Je crois même qu’il n’a jamais interprété un seul de ses morceaux sur scène", avait notamment révélé Jean-Claude Vannier dans un entretien accordé au journal Le Monde en 2008.