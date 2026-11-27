Il faut bien l'avouer, le télétravail a de sérieux arguments pour séduire : éviter les transports bondés ou les bouchons du matin, rester confortablement chez soi, gagner de précieuses minutes sur son réveil, profiter d'une organisation plus souple et s'offrir un cadre plus calme pour se concentrer. Malheureusement, s'il n'y avait que des avantages, ce serait trop beau pour être vrai ! Car oui, il y a un gros problème à ce mode de travail : il augmente considérablement la sédentarité.

Sans les quelques pas pour attraper le train, rejoindre une salle de réunion ou aller chercher un café avec des collègues, on peut facilement passer des heures d'affilée devant son écran sans presque bouger d'un centimètre. Or, il est établi que le fait d’être assis pendant des périodes prolongées et ininterrompues comporte des risques importants pour la santé. Santé publique France énonce une mise en garde claire à ce sujet, à savoir que la sédentarité entraîne une augmentation du risque de mortalité, de maladies cardiovasculaires, de cancers du côlon, du poumon et de l'endomètre, du diabète de type 2 et peut augmenter l'anxiété, la dépression et les troubles musculo-squelettiques. Mais pas de panique car rien n'est irrémédiable. En effet, des interruptions fréquentes du temps passé assis et des pauses actives, idéalement 5 min toutes les 30 min ou 10 min toutes les heures pour bouger, peuvent contrer ce phénomène.

“Fitness snacking” et exercices express : comment bouger efficacement entre deux dossiers ?

Pour mettre ces micro-pauses à profit sans avoir besoin d'enfiler une tenue complète ni de bloquer une heure à la salle de sport, on entend de plus en plus parler du “fitness snacking”. Ce terme fait référence à de courtes séances d'activité physique que l'on peut intégrer plusieurs fois par jour à sa routine habituelle, notamment lorsqu’on est en télétravail. Et tant qu’à faire, pourquoi ne pas privilégier des exercices qui brûlent des calories ? La plateforme Zava, experte en téléconsultation médicale, a analysé 69 activités physiques afin d’identifier les exercices les plus efficaces dans ce domaine, et cela selon différents profils de travailleurs. Pour ce qui concerne les personnes en télétravail, il ressort que les burpees ou la corde à sauter sont faciles à intégrer dans une routine quotidienne et s'avèrent bénéfiques pour la santé globale. En cas de manque de place ou de bruit à éviter, les jump squats représentent également une excellente alternative : ils activent les quadriceps, les fessiers et les mollets tout en stimulant le système cardiovasculaire. De quoi transformer chaque petite coupure de la journée en un shot d'énergie rapide qui réveille le corps autant que l'esprit !