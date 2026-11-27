Mathieu Kassovitz a beau avoir marqué le cinéma français avec La Haine, son rapport à la richesse est plus nuancé qu'il n'y paraît. Réalisateur, scénariste et comédien, il a signé plusieurs films marquants, parmi lesquels Les Rivières pourpres, et s'est également illustré devant la caméra dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Invité du podcast Les Canailles, le cinéaste de 59 ans a accepté de parler d'argent et de son patrimoine. Il a notamment révélé posséder une maison estimée à plusieurs millions d'euros, située à Vincennes, un lieu qu'il rêvait de rejoindre depuis l'enfance.

Interrogé sur les revenus générés par sa carrière, Mathieu Kassovitz n'a pas esquivé la question. "Je suis riche Amazon. Je peux aller sur Amazon et dire : 'Vas-y, je prends !', lâche-t-il. Et je suis millionnaire dans le sens où j'ai une maison qui coûte plusieurs millions. A Vincennes, dans le bois. C'était mon rêve depuis que je suis tout petit. J'ai des chiens en plus. C'est ma seule richesse. Je n'ai pas de voiture de riche. J'ai un vieux Defender de 2012, les vieux 4x4 de l'armée, ça commence à prendre de la valeur. J'ai une vieille Saab de 88 et j'ai une vieille Ford Mustang de 67. C'est bien mais j'ai des voitures qui ne servent à rien. J'ai des vélos électriques." Une réponse spontanée, dans laquelle il présente sa maison comme son principal signe extérieur de richesse, tout en revendiquant un mode de vie assez éloigné du luxe ostentatoire.

Mathieu Kassovitz : Pourquoi le réalisateur a choisi de vivre à Vincennes, près du bois

Ce choix immobilier n'a rien d'anodin pour le réalisateur : il s'agit d'un rêve d'enfant devenu réalité. Située aux portes de Paris, dans le Val-de-Marne, Vincennes offre un cadre résidentiel recherché, avec ses rues commerçantes, son château et surtout la proximité du bois de Vincennes. Cet immense espace vert de 995 hectares, qui abrite notamment le Parc floral, l'hippodrome et le parc zoologique, constitue un véritable poumon vert à l'est de la capitale. La ville séduit d'ailleurs bien au-delà de ses habitants les plus fortunés. Selon une enquête Harris Interactive publiée par la mairie en juin 2025, 99 % des personnes interrogées se disaient satisfaites d'y vivre. Et Vincennes figure aussi parmi les communes les plus aisées du Val-de-Marne : d'après le rapport 2026 de l'Observatoire des inégalités, 24 % de ses habitants dépassent le seuil de richesse retenu par l'organisme. Un environnement privilégié qui semble correspondre à ce que Mathieu Kassovitz recherchait depuis toujours.