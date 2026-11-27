L'affaire autour de Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et d'Anne-Cécile Mailfert connaît un nouvel épisode. Mercredi 25 novembre, la présidente de la Fondation des femmes était invitée sur le plateau de Quotidien, face à Yann Barthès. Elle en a profité pour répondre aux accusations de la compagne de Jordan Bardella, qui lui reprochait de l'avoir écartée de l'association après la révélation de sa relation avec le président du Rassemblement national. Une mise au point attendue, alors que l'affaire avait déjà fait réagir sur les réseaux sociaux.

Tout est parti d'une séquence sur Franceinfo. Le 16 novembre, Anne-Cécile Mailfert avait vivement réagi après avoir été présentée comme la compagne de Stéphane Sitbon-Gomez, numéro deux de France Télévisions, à la fin d'un échange consacré à Gérard Depardieu. Maria Carolina de Bourvon des Deux-Sicile avait alors pris sa défense dans une story Instagram, avant de lui adresser une pique : "Insupportable qu'une femme soit jugée en fonction des engagements de son compagnon. Je comprends parfaitement votre indignation, chère Anne-Cécile Mailfert. Dommage toutefois que vous reproduisiez précisément ce que vous dénoncez." La princesse faisait référence à un SMS envoyé par la responsable associative, rapporté dans le livre de Jordan Bardella, Gouverner. Anne-Cécile Mailfert y demandait à Maria Carolina d'échanger avec elle avant de la retrouver lors d'un nouvel événement public, après des articles l'associant à des personnalités politiques éloignées des combats de la fondation.

Maria Carolina de Bourbon : Anne-Cécile Mailfert dément l'avoir virée de la Fondation des femmes

Sur le plateau de Quotidien, la présidente a d'abord voulu corriger une affirmation : "Je n’ai viré personne de la Fondation des femmes. Maria Carolina n’était ni salariée, ni donatrice." Elle a toutefois reconnu avoir souhaité discuter avec la jeune femme après avoir appris sa relation avec Jordan Bardella : "Maintenant, c’est sûr qu’à partir du moment où on a appris qu’elle était la compagne d’un futur candidat à la présidentielle, ça m’a semblé très important d’avoir une conversation avec elle sur ce que ça pourrait vouloir dire." Anne-Cécile Mailfert a expliqué qu'un visage de la Fondation des femmes ne pouvait pas engager l'image de l'organisme dans une campagne politique. Elle assure avoir appliqué la même règle à Julie Gayet, épouse de François Hollande : "Elle a réagi avec beaucoup d’élégance et a tout à fait compris." Une manière de défendre une règle qu'elle dit indépendante des appartenances politiques. Pour l'heure, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles n'a pas répondu à cette nouvelle prise de parole.