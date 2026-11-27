Révélé au grand public dans les années 70 avec tous ses camarades de la troupe du Splendid, Thierry Lhermitte s'est tout d'abord illustré au théâtre avant de devenir l'une des têtes d'affiche incontournables du cinéma français. Depuis le début de sa carrière, l'acteur a joué dans de nombreuses comédies cultes comme : Les Bronzés, Les Bronzés font du ski, Le Père Noël est une ordure, Un indien dans la ville, ou bien encore Le Dîner de cons. Côté vie privée, le comédien partage la vie d'Hélène Aubert, qu'il a épousé en 1974. Cette dernière est d'ailleurs apparue à ses côtés dans Les Bronzés et Les Bronzés font du ski. Ensemble, ils ont fondé une famille en donnant naissance à trois enfants.

Il y a tout d'abord eu Astrée, qui a vu le jour en 1975 (51 ans), et qui s'est lancée dans une carrière d'artiste peintre. Victor est quant à lui venu au monde en 1979 (47 ans), et exerce aujourd'hui le métier de restaurateur. Enfin, leur plus jeune fille Louise est née en 1993 (33 ans). Cette dernière a elle aussi choisi un métier artistique comme ses parents et sa sœur. Effectivement, elle est devenue chanteuse sous le pseudonyme de Lonny. Le public parisien a d'ailleurs récemment pu l'acclamer sur scène, étant donné qu'elle s'est produite dans un spectacle aux côtés du dessinateur et scénariste de bande dessinée français Charles Berberian. En fait, les deux artistes ont réalisé une lecture musicale et dessinée baptisée La cité des arbres bleus le lundi 9 novembre 2026 à la Maison de la Poésie.