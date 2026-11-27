Révélé au grand public dans les années 70 avec tous ses camarades de la troupe du Splendid, Thierry Lhermitte s'est tout d'abord illustré au théâtre avant de devenir l'une des têtes d'affiche incontournables du cinéma français. Depuis le début de sa carrière, l'acteur a joué dans de nombreuses comédies cultes comme : Les Bronzés, Les Bronzés font du ski, Le Père Noël est une ordure, Un indien dans la ville, ou bien encore Le Dîner de cons. Côté vie privée, le comédien partage la vie d'Hélène Aubert, qu'il a épousé en 1974. Cette dernière est d'ailleurs apparue à ses côtés dans Les Bronzés et Les Bronzés font du ski. Ensemble, ils ont fondé une famille en donnant naissance à trois enfants.
Il y a tout d'abord eu Astrée, qui a vu le jour en 1975 (51 ans), et qui s'est lancée dans une carrière d'artiste peintre. Victor est quant à lui venu au monde en 1979 (47 ans), et exerce aujourd'hui le métier de restaurateur. Enfin, leur plus jeune fille Louise est née en 1993 (33 ans). Cette dernière a elle aussi choisi un métier artistique comme ses parents et sa sœur. Effectivement, elle est devenue chanteuse sous le pseudonyme de Lonny. Le public parisien a d'ailleurs récemment pu l'acclamer sur scène, étant donné qu'elle s'est produite dans un spectacle aux côtés du dessinateur et scénariste de bande dessinée français Charles Berberian. En fait, les deux artistes ont réalisé une lecture musicale et dessinée baptisée La cité des arbres bleus le lundi 9 novembre 2026 à la Maison de la Poésie.
Thierry Lhermitte : le récent spectacle de sa fille avec Charles Berberian à Paris a été salué par le public
"Comment la poésie irrigue-t-elle nos vies ? Comment permet-elle de d'approcher le monde et le voir autrement ; de revisiter un souvenir, soulager une peine ou pointer un instant banal qui, soudain, s’emplit de sens ? À travers ses aquarelles, ses croquis à la pointe fine ou ses griffonnages au stylo quatre couleurs, Charles Berberian invite à guetter ce quelque chose de mystérieux, d’indéfinissable, qui s'enracine au plus profond de notre humanité. Lundi 9 novembre à 20h30 • Lecture musicale et dessinée par Charles Berberian & Lonny. Charles Berberian, La cité des arbres bleus, Seghers, 2026", avait d'ailleurs indiqué la Maison de la Poésie sur son compte Instagram officiel quelques jours plus tôt, pour annoncer la tenue de ce spectacle. Charles Berberian et Lonny ont en tout cas conquis les spectateurs présents sur place. "Un pur moment de grâce" a même écrit une femme tout en postant une photo des deux artistes sur Instagram.