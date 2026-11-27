Après s'êtres rencontrés sur un plateau de télévision, David Hallyday et Estelle Lefébure se sont officiellement mariés le 15 septembre 1989. Au cours de leur union, ils ont fondé une famille en donnant naissance à deux enfants. Il y a tout d'abord eu Ilona Smet, qui est venue au monde le 17 mai 1995 (31 ans), puis Emma Smet, qui a vu le jour le 13 septembre 1997 (29 ans). Même s'il se sont séparés en 2001, avant de refaire leur vie chacun de leur côté, David Hallyday et Estelle Lefébure sont toujours restés en bons termes pour le bien de leurs deux filles. Ces dernières ont d'ailleurs également fondé une famille. Pour mémoire, leur fille aînée Ilona Smet a mis au monde deux enfant avec son époux Kamran Ahmed.

La jeune femme est ainsi devenue la maman d'un petit garçon prénommé Harrison au mois de juin 2022. Récemment, Ilona Smet a également accouché de deux deuxième enfant. Effectivement un deuxième petit garçon a vu le jour au mois d'avril 2025. David Hallyday avait confirmé la naissance du "deuxième fils" de sa fille aînée lors d'une interview accordée au magazine Télé Star peu de temps après la venu au monde du bambin. Habituée à partager son quotidien avec ses fans sur les réseaux sociaux, la grande sœur de l'actrice Emma Smet n'a plus rien posté sur son compte Instagram depuis de très longues semaines. Au final, elle est enfin sortie sur silence le vendredi 27 novembre 2026. Ilona Smet a dévoilé une photo d'elle en noir et blanc.