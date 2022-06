Calogero en couple avec Marie Bastide : la mère de ses deux cadets est sublime et c'est aussi une artiste !

Son nom ne vous dit rien ? Cela ne devrait pas tarder ! À 43 ans, Marie Bastide est en effet en train de se faire un nom pour le grand public, elle qui a sorti son premier album l'an dernier. Il faut dire que dans le monde de la musique, elle est loin d'être inconnue : parolière à succès, la jeune femme a signé quelques grands tubes, dont Un jour au mauvais endroit, interprété par Calogero et pour laquelle il a remporté la Victoire de la Musique de la Chanson de l'année.

Il faut dire que Calogero et Marie Bastide sont loin d'être des inconnus : ils partagent tout au travail comme à la ville, puisqu'ils sont en couple depuis plus de dix ans et parents de deux enfants, Pio, né en 2013 et Rita, née trois ans plus tard. Deux bambins qui ont rejoint la famille, déjà composée de Nina et Romy, nées en 2003 et 2006 de son mariage précédent avec Hortense d'Estève.

Les amoureux s'étaient rencontrés quelques années plus tôt, en 2009, en boîte de nuit. "C'était une période durant laquelle je sortais beaucoup et j'adorais ça. Un soir, je me suis rendue seule au Baron, une boîte de nuit près des Champs-Élysées et c'est là-bas que j'ai rencontré Calogero", avait raconté Marie Bastide au magazine Public. "On se ressemblait, on s'est complétés sur certaines choses et ce qu'on a vécu artistiquement et aussi dans le cadre du privé a nourri nos cheminements respectifs. On a grandi et évolué ensemble".

D'ailleurs, le couple, toujours très proche, n'a pas collaboré que sur ce titre : en effet, Marie Bastide est déjà l'auteure d'un grand nombre de chansons pour son compagnon, dont Les Feux d'Artifices, qu'il avait interprétée à Nice un an après l'attentat meurtrier et qui avait ému la foule rassemblée pour honorer les victimes. Le groupe Circus, que le chanteur avait monté en 2012, leur avait également permis de travailler ensemble.

Et ne croyez pas que Marie Bastide, qui a également déjà écrit pour Louane, Florent Pagny et Céline Dion, est destinée à rester dans l'ombre : l'an dernier, la jeune femme a sorti son premier EP, enfin décidée à écrire pour elle-même. Un premier disque qui n'est qu'un début, on l'espère, dans sa grande carrière de chanteuse !