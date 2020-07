Camélia Jordana, sa relation avec sa mère : "Elle m'a fait subir mille choses"

Pour notre plus grand bonheur, Camélia Jordana n'hésite jamais à utiliser sa voix. Pour chanter, pour donner la réplique à ses partenaires au cinéma... ou pour discuter de ses idées, de ses convictions. Dernièrement, la jeune artiste de 27 ans a fait grand bruit en accusant les forces de l'ordre de jouer de leur pouvoir en faisant de nombreuses victimes de violences policières. Et elle ne s'est jamais démontée, même face au faible soutien médiatique qu'elle a reçu. Cette "force de résistance hors du commun", qui brûle au fond de son être, elle coule tout simplement dans ses veines. "J'ai une mère extraordinaire, qui est aussi complètement folle, explique-t-elle dans les colonnes de Télérama. Elle m'a offert le monde et, en même temps, fait subir mille choses... ça m'a donné cette maturité : depuis que j'ai 11 ans, j'en ai 40 !"

Le 15 juillet 2020, Camélia Jordana est à l'affiche de La Nuit venue, le premier long métrage de Frédéric Farrucci. Une romance moderne entre une call-girl - qu'elle incarne - et un chauffeur de VTC sans papier joué par Guang Ho. "J'ai lu le scénario au moment où je sortais l'album Lost et j'y ai trouvé le même engagement, précise la comédienne. Naomi et Jin sont prisonniers d'un esclavage moderne, choisi, et se mettent à fantasmer sur leur fuite... C'est super classe de la part du réalisateur et de ses productrices de montrer ce Paris-là et de monter un film avec ces gueules-là, une Arabe et un Chinois, pour têtes d'affiche ! À part dans les comédies populaires, les hommes asiatiques sont les invisibles des invisibles."

Le troisième album de Camélia Jordana, Lost, était résolument engagé. Elle y chantait dans toutes les langues qui l'ont bercée, dénonçait la mort de l'Afro-Américain Freddie Gray. Pas étonnant qu'elle ose tenir certains propos contre ce qu'elle appelle "la mauvaise police" sur France 2 face à Laurent Ruquier. "Quand il y a une parole qui est dite, il y a forcément des choses qui ne plaisent pas, a-t-elle rappelé sur les ondes d'Europe 1. Je dis ce que je pense et je l'ouvre dans la vie. Je ne comprends pas trop pourquoi je ne devrais pas le faire devant des caméras..."

Retrouvez l'interview de Camélia Jordana dans le magazine Télérama, n° 3679 du 15 juillet 2020