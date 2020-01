Cameron Diaz maman : Première sortie depuis la naissance de Raddix

À 47 ans, Cameron Diaz a enfin réalisé l'un des plus grands rêves de sa vie : devenir mère. Le 3 janvier 2020, l'actrice retraitée avait annoncé la naissance de sa fille Raddix sur les réseaux sociaux en écrivant :"Nous sommes si heureux, bénis et reconnaissants de commencer cette nouvelle décennie en annonçant la naissance de notre fille, Raddix Madden. (...) Elle a ravi nos coeurs en un instant et complète notre famille." Pour sa première sortie depuis l'arrivée du bébé, la maman a choisi un look casual décontracté en associant un jean boyfriend à un pull loose en cachemire.

Très discrète sur sa grossesse (réalisée par une mère porteuse ?) ainsi que sur la naissance de sa fille, elle avait annoncé d'emblée qu'elle ne posterait aucune photo de son enfant pour préserver son intimité. "Même si partager cette nouvelle nous comble de joie, nous éprouvons en même temps un puissant instinct qui nous pousse à protéger l'intimité de notre petite. Raison pour laquelle nous ne publierons pas de photos ni ne communiquerons d'autres détails, si ce n'est qu'elle est vraiment vraiment mignonne !", avait-elle écrit sur Instagram.

Benji Madden (40 ans) et elle, mariés depuis janvier 2015, filent le parfait amour depuis mai 2014. En août 2019, elle déclarait au magazine Instyle : "Me marier avec lui est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mon mari est le meilleur. C'est un être humain merveilleux, mon incroyable partenaire." En osmose totale, les deux parents vont pouvoir désormais pouponner avec amour la petite Raddix.