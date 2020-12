Camille Combal a eu la Covid-19 : les séquelles qu'il en garde

La liste des célébrités qui ont eu la Covid-19 s'allonge. A l'occasion d'une interview pour Télé Star, Camille Combal a révélé que lui aussi avait contracté le virus.

Le présentateur de TF1 adore partager son quotidien avec ses fans sur les réseaux sociaux. Il a notamment révélé qu'il s'était blessé la veille du déconfinement en mai dernier ou a partagé sa douleur après une acrobatie. En revanche jusqu'ici, Camille Combal n'avait jamais révélé qu'il avait eu le coronavirus. Il a attendu son interview pour nos confrères, jeudi 10 décembre 2020, pour faire part de cette information. "J'ai eu la Covid alors que j'allais tourner", a-t-il confié. Il a ainsi pris la décision de "lever le pied à la radio pour être plus proche de [ses] parents", qui sont aussi tombés malades. Il s'est donc demandé s'il n'avait pas contracté le virus chez eux.

Parmi les symptômes, le brun de 39 ans a perdu le goût et l'odorat. Et depuis, Camille Combal n'a pas retrouvé ces sens. Mais comme à son habitude, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste garde le sourire et relativise : "Je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le malheur."

C'est donc avec beaucoup d'entrain qu'il a tourné sa nouvelle émission La Grande incruste, qui sera diffusée le 26 décembre prochain. Le principe ? Camille Combal s'est incrusté dans les programmes les plus cultes de la télévision, tels que Koh-Lanta ou Demain nous appartient. "Je n'ai jamais autant adoré faire une émission!! J'espère qu'elle vous plaira", avait-il précisé sur Instagram.