Camille Combal blessé : il partage sa "grosse galère"

Bien que discret concernant sa vie privée, Camille Combal se plaît parfois à partager des bribes de son quotidien sur les réseaux sociaux. Et c'est une mauvaise nouvelle que le présentateur de TF1 âgé de 40 ans a annoncée à sa communauté Instagram, le 26 mai 2022.

C'est en direct d'un rendez-vous médical que Camille Combal s'est saisi de son téléphone. Ainsi, les internautes ont pu découvrir un homme en train de s'occuper de son cas. En arrière-plan, on peut apercevoir des os, laissant ainsi penser qu'il était chez un kinésithérapeute ou un ostéopathe. "Tu peux expliquer ce que j'ai à l'épaule ?", a lancé l'époux de Marie Treille Stefani à son médecin. "Une grosse galère. Tu as une entorse acromio-claviculaire [une lésion traumatique fréquente de l'épaule conséquence d'un choc antérieur ou latéral sur l'épaule, NDLR]", a donc répondu ce dernier. Il a ensuite plaisanté sur le fait qu'il allait falloir revendre son épaule et en racheter une nouvelle.

Camille Combal lui a ensuite demandé dans combien de temps il serait rétabli. "Dans trois semaines c'est réglé", a répondu le médecin. Une prévision à laquelle le présentateur de Mask Singer ou encore Danse avec les stars ne croyait pas vraiment. "C'est faux ! Rendez-vous dans trois semaines. Je vais te faire la pire pub que tu aies eue", s'est-il amusé. On a ensuite pu voir des images sur lesquelles le docteur utilisait un appareil sur une partie de son bras sur lequel se trouve un gros pansement. "Il me soigne comme un enfant de 5 ans", a-t-il écrit en légende.

Camille Combal n'a pas précisé les circonstances de sa blessure. Ce n'est en tout cas pas la première fois qu'il partage une mésaventure sur les réseaux sociaux. En juillet 2020, alors qu'il participait au tournage de District Z, il a été blessé par un autre candidat. "J'ai une genouillère au genou parce qu'on a tourné la nouvelle émission de Denis Brogniart qui est canon. Elle va arriver - je ne devrais pas le dire, mais - le 10 octobre. Non, bientôt. C'est District Z, c'est une folie cette émission. J'ai tourné avec Kev Adams et Jarry et à un moment donné j'ai dû porter Kev, je vais trahir un secret de tournage mais on n'a pas été malins. On aurait dû faire l'inverse. Je me suis un peu pété le genou", expliquait-il. Et en mai 2020, la veille du déconfinement, le charmant brun s'était cassé un orteil, ce qui lui avait valu de gentilles moqueries de ses consoeurs Valérie Damidot et Estelle Denis.