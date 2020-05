Camille Combal choqué face à Eric Antoine nu : "C'est votre genou ?"

Eric Antoine était très à l'aise mardi 26 mai 2020 lors de sa participation à Qui veut gagner des millions ? (TF1). Voire un peu trop. Le juré d'Incroyable talent est en effet apparu à l'écran prêt pour jouer... depuis son bain ! Ce qui n'a pas manqué de surprendre l'animateur Camille Combal, lequel ne s'y attendait pas du tout. "Et on accueille Eric Antoine qui est avec nous... Woh, woh, oh là ! Dans le bain ?", a-t-il réagi déconcerté.

Toujours dans l'esprit d'amuser la galerie, Eric Antoine, en train de barboter à moitié nu, a alors expliqué avoir voulu se démarquer des précédents invités. "Bah je trouve que c'est plus original parce que tout le monde est devant une bibliothèque ridicule. Et tu sais tout le monde est devant sa bibliothèque, à faire croire qu'il lit des livres et qu'il connaît des trucs alors moi je me suis dit 'autant montrer un lieu où je passe vraiment du temps !'". Pour ce qui est de l'originalité, il est vrai que Camille Combal a été servi. "C'est la première personne qu'on a quelqu'un dans son bain !", reconnaît-il très amusé, avant de lâcher une petite blague qui se prêtait au contexte : "Rassurez-moi, c'est votre genou qu'on voit ?". S'en est alors suivi un fou rire entre les deux hommes. "J'aurais aimé vous dire autre chose mais non c'est bien mon genou...", parvient tout de même à répondre le magicien.

Cette petite introduction terminée, il était enfin temps de jouer. Eric Antoine est donc sorti de sa baignoire, et, en feignant de réaliser un tour de magie, s'est retrouvé en quelques secondes habillé et fin prêt pour remporter des sous au profit des Restos du coeur. En plus de régaler les téléspectateurs, il aura réussi à remporter la jolie somme de 18 000 euros.