Camille Combal : Incompatible avec sa célèbre ex, leurs signes astrologiques en disent long...

Ce vendredi 9 septembre, TF1 lance la nouvelle saison de Danse avec les stars. 12 personnalités vont se déhancher sur le célèbre parquet, dans ce programme à succès toujours présenté par Camille Combal. L'occasion de revenir sur une histoire d'amour de l'animateur. Alors qu'il est heureux en couple avec son épouse Marie Treille Stéphanie, maman de leur petit garçon né il y a quelques mois, l'ancien protégé de Cyril Hanouna a été en couple avec une célèbre animatrice il y a quelques années. Une jeune femme avec laquelle l'animateur, natif de la Vierge, était pourtant peu compatible sur le plan astrologique. Révélations.

Il s'agit de Stéphanie Loire, dont le signe astrologique est celui de la Balance. Souvenez-vous, le présentateur de DALS et l'ancienne-chroniqueuse d'Il en pense quoi Camille ? sur C8 ont été en couple. S'il a toujours été discret sur sa vie privée, Camille Combal avait néanmoins accepté de confirmer cette idylle à l'antenne, face à un Philippe Lellouche curieux. "Bien sûr, c'était il y a longtemps", avait-il reconnu en évoquant leur romance. "Camille et les animatrices télé, c'est un peu Russell Crowe, il a donné. Mais avec Stéphanie, c'était sérieux, ils s'aimaient", avait ajouté en s'amusant le frère de Gilles Lellouche, afin de déstabiliser son ami. En 2019, les ex-tourtereaux ont perdu leur chien Groucho, dont ils se partageaient la garde.

Entre Vierge et Balance, les choses peuvent rapidement se compliquer

Si ces deux-là ont donc été en couple il y a de nombreuses années, leurs signes astrologiques, eux, n'ont jamais fait un parfait ménage. En effet, la relation que peuvent s'offrir Balance et Vierge est plutôt neutre, selon Astrotheme. Ni bonne, ni mauvaise. Les Balance sociabilisent beaucoup quand la Vierge est bien plus casanière. Si les débuts entre ces deux astres peuvent être plutôt enthousiasmants, entre fantaisie et fraîcheur, sur la durée, tout s'effrite rapidement. La Balance pourra en effet souffrir du manque de tendresse de la Vierge, trop terre à terre et encore une fois trop souvent collé au canapé. Le manque de fantaisie pourrait être la raison de leur séparation.