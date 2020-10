Camille Combal : Sa femme pressée qu'il retourne au travail, la drôle d'anecdote

Le coup d'envoi de Mask Singer sera donné le 17 octobre prochain. Douze nouvelles personnalités s'affronteront face aux membres du jury Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun. Aux commandes, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver Camille Combal. Lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la conférence de presse du programme, le présentateur de 39 ans s'est confié sur cette nouvelle édition.

L'été dernier, celui qui animera aussi Une Famille en or a retrouvé un plateau de tournage pour la première fois depuis la fin du confinement. Le coronavirus circulant toujours, l'équipe a dû respecter des mesures sanitaires strictes afin que personne ne soit en danger. C'était donc un tournage "cool et particulier" comme il l'a expliqué. "C'était super, d'abord parce que les équipes de production ont encore fait un gros travail. Du costume à la scéno, à la lumière... Les costumières font un travail incroyable, certains costumes sont repris à l'étranger. (...) Génial aussi parce qu'il y a plein de nouveautés et j'étais content de retrouver les copains. Mais particulier parce que c'était mon premier tournage post-confinement. Il y avait la moitié du public, qui était masqué. On faisait hyper attention. Ça a un peu changé les choses. C'était déjà une émission particulière parce ce qu'il ne fallait pas que l'on croise les personnalités. Là, on était sur deux studios : l'habituel et un autre pour faire en sorte que les équipes se croisent le moins possible", a-t-il expliqué.

Malgré le contexte, Camille Combal ne craignait pas de retourner sur un plateau. Il ne voulait qu'une chose, "se marrer" et retrouver toute l'équipe. "Et ma femme voulait que je parte de la maison (rires). On a quand même tourné Qui veut gagner des millions ? à la maison, donc c'était surtout son envie à elle qui était pressante. Qu'elle puisse de nouveau prendre une douche tranquille, sans qu'il y ait onze techniciens dans la salle de bains. Il y avait quand même une pression familiale assez forte", a-t-il ajouté avec humour.

Camille Combal s'est ensuite réjoui d'avoir attiré un nouveau public grâce à Mask Singer : les enfants. Nombreux sont les petits à venir le voir pour faire part de leur émerveillement concernant l'émission et il en est "hyper content". Certaines personnalités lui ont d'ailleurs envoyé des SMS afin de s'inscrire, dans le but de mettre des étoiles dans les yeux de leurs petites merveilles. "Je ne connais pas les personnalités sous les personnages. C'est particulier à animer, mais c'est kiffant.(...). Je pars avec un désavantage parce que je ne les entends pas vraiment chanter comme je suis en coulisses. J'entends comme quand on est refoulé en boîte. Je les vois de plus près, mais il y a les voix modifiées. Il m'est arrivé de faire une blague et j'avais le vrai nom", a-t-il conclu.