Camille Gottlieb assume ses défauts et montre tout

Un confinement en famille

Au début du mois d'avril, Stéphanie de Monaco et ses deux filles s'étaient exprimées sur le confinement auprès de Monaco Info, à l'occasion le 15e anniversaire de la mort du prince Rainier III de Monaco, son père. La princesse avait répondu au journaliste en bas de son immeuble, situé dans le quartier de Fontvieille, vêtue d'un pull-over gris et d'un jean. "C'est quoi, six semaines dans une vie, si on peut sauver des vies, si on peut, nous, nous préserver et vivre une longue vie tranquille après ça. C'est quoi, six semaines dans une vie dans un appartement. Je veux dire, c'est rien quand on compte sur la totalité d'une vie. C'est rien pour préserver nos enfants, notre avenir, nos anciens", avait-elle notamment déclaré. Sa fille Pauline se trouve avec elle. Elle est rentrée de New York. La jeune styliste, qui travaille sur la prochaine collection de sa marque Alter, avait confié occuper son temps en faisant du yoga : "J'essaie de m'y tenir, d'en faire un peu tous les jours, pour essayer de rester plus zen, plus concentrée." Camille Gottlieb avait quant à elle déclaré : "Je dessine beaucoup, je marche beaucoup avec mon chien, moins d'une heure et toute seule."