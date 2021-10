Camille Lacourt papa autoritaire avec sa fille : "Si ça sort des règles ça ne passe pas"

Camille Lacourt est un papa comblé. Père de deux beaux enfants, l'ancien nageur ne pouvait rêver mieux. S'il a eu sa fille Jazz (née en octobre 2012) avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue, son deuxième enfant est né de sa romance avec Alice Detollenaere. Le petit Marius est venu au monde en juin dernier pour le plus grand bonheur de ses parents. Un fils couvé par l'ancien sportif de 36 ans qui s'estime chanceux dans la vie et se décrit comme un "papa de 2 enfants magnifiques, un homme heureux et amoureux".

S'il doit partager la garde de Jazz avec son ex-compagne, Camille Lacourt essaye d'être un père responsable pour sa fille. "Je suis un papa gaga, en revanche il faut que ça reste dans les clous, j'ai des règles et des principes si ça sort des règles ça ne passe pas", avertit-il en interview pour le magazine Edgar. Il va falloir filer doux à la maison ! Mais pas de panique, le beau gosse aux yeux d'azur entretient une relation privilégiée avec Jazz. "J'aime beaucoup discuter avec ma fille et avec ces échanges il n'y a vraiment pas besoin que l'on crie", assure celui qui a beaucoup soutenu sa compagne pendant la grossesse.

Tout va pour le mieux donc entre Camille Lacourt et sa petite Jazz. "Nous sommes dans une relation de confiance", résume-t-il. Quant au petit Marius, tout juste âgé de quelques mois, le jeune papa a encore le temps avant les premières bêtises, comme il le précise : "Pour l'instant je suis juste papa poule".