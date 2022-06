Camille Lellouche enceinte : déjà comblée de cadeaux, la future maman très émue

Pas encore née mais déjà très gâtée : la petite fille de Camille Lellouche, qui devrait arriver à la rentrée, est déjà couverte de cadeaux ! L'humoriste et chanteuse de 35 ans a en effet montré à ses abonnés les nombreux présents reçus de différentes marques et d'amis avec des photos et des vidéos. Produits de beauté, doudous trop mignons ou colliers... La jeune femme, émue par tant d'amour et de gentillesse, ne devrait vraiment manquer de rien !

Un bébé très attendu par les fans de la star, auteure d'un superbe duo avec son ami Grand Corps Malade, mais qui les avait quelque peu surpris ! En effet, très secrète sur sa vie privée, elle n'avait jamais parlé d'un quelconque petit-ami et avait parfaitement caché son ventre pendant les premiers mois de sa grossesse, avant d'annoncer l'arrivée du bébé par une jolie photo très tendre.