Camille Lou : Fondue et baiser sous la neige avec son chéri Gabriele

Voilà plus de trois ans que Camille Lou et Gabriele Beddoni, un danseur d'origine italienne, s'aiment. Et en trois ans, la pétillante comédienne du Bazar de la vérité (TF1) n'a jamais eu l'occasion de faire goûter une fondue savoyarde à son petit ami. Une injustice qui n'a que trop duré, alors la chanteuse de 27 ans a profité d'un petit séjour au ski, à Avoriaz (Haute-Savoie) pour lui faire découvrir ce plat typique.

Le 19 décembre 2019, Camille Lou a partagé une vidéo de Gabriele, contemplant le fromage qui bout doucement dans un caquelon, spatule en bois sur le dessus. Si on ne connaît pas l'avis du danseur, on imagine qu'ils se sont tout de même régalés.

Une pause repas bien méritée, puisque le couple semble avoir glissé sur les pistes toute la journée, à en croire cette photo que Camille Lou a publiée sur son compte Instagram. On la voit en train d'embrasser son partenaire, tous deux casqués, face à un somptueux coucher de soleil.