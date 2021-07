Cannes 2021 - Elena Lenina coiffée comme une méduse : retour sur ses looks les plus improbables !

Le Festival International du film de Cannes est enfin de retour, et ça, ça se fête ! Alors que les célébrités se suivent et se poursuivent depuis deux jours du côté de la Côte d'Azur, les photographes n'ont d'yeux que pour une personne, et plus particulièrement pour sa chevelure. Elena Lenina, beauté russe connue en France pour sa participation à l'émission Nice People en 2003, a foulé le tapis rouge du palais des Festivals, à deux reprises, en réservant à chaque fois une petite surprise capillaire à l'assistance.

Le jour de l'ouverture du 74e Festival de Cannes, Elena Lenina était un véritable paquet cadeau. Enrobée dans une étole argentée, ses cheveux emmêlés tel du Bolduc doré, la femme d'affaires et autrices avait des airs de fêtes de fin d'année pour la projection du film Annette, de Leos Carax. Le lendemain, pour célébrer François Ozon et Tout s'est bien passé - avec Sophie Marceau, Géraldine Pailhas et André Dussollier -, elle s'était transformée en véritable créature marine, dans une sombre étole, à l'aide d'une coiffure gargantuesque aux allures tentaculaires.