Cannes 2022 : Alain Chabat et Laurent Lafitte classes face à une horde d'enfants pour Le Petit Nicolas

Nouvelle belle journée sur la Croisette, ce vendredi 20 mai 2022. Comme depuis le 17 mai dernier, dans le cadre du Festival de Cannes 2022, des films sont présentés au public. Et chaque jour, des personnalités enflamment le tapis rouge. Comme Anne Hathaway sublime face à son compagnon Adam Shulman ou Eva Longoria qui d'années en années fait toujours autant sensation. Et aujourd'hui, c'est le film Le Petit Nicolas : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? (en salles le 12 octobre prochain, réalisé par Amandine Fredon, Benjamin Massoubre) qui a été diffusé, l'occasion de retourner en enfance.

Il est l'une des stars du film et ne pouvait donc pas louper cette montée des marches. L'acteur Alain Chabat (qui double le personnage de René Goscinny) a fait le déplacement. Radieux et souriant, il a pris la pose en costume bleu et chemise blanche. Et comme le beau temps est au rendez-vous, il n'a pas oublié ses lunettes de soleil. A ses côtés était présent Laurent Lafitte (qui double Jean-Jacques Sempé) qui a opté pour la même tenue. Mais il a plutôt misé sur une casquette.

N'oublions pas Simon Faliu (Le Petit Nicolas), élégant en costume et noeud papillon noir ainsi que Martine Gossieaux (qui double madame Sempé). L'auteure Anne Goscinny, le réalisateur Benjamin Massoubre et Ludovic Bource qui s'est occupé de la musique ont aussi fait crépiter les flash des photographes au célèbre Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, avec ou sans David Lisnard (le Maire de Cannes). Une centaine d'écoliers habillés aux couleurs du Petit Nicolas ont également créé l'événement.

Ce nouveau volet des histoires du jeune écolier est présenté à Cannes hors compétition. Et il est différent des précédents puisqu'il s'agit d'un film d'animation. Il revient sur la genèse du personnage né de l'imagination de Jean-Jacques Sempé et René Goscinny.